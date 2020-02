Keskustan puoluesihteeri: "Hallitukseen epäilevästi suhtautuvat keskustalaiset odottavat talousratkaisuja"

Helsinki

Kirsi Turkki

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo Lännen Median kyselyn osoittavan, että ihmisillä on selkeästi luottamusta ja uskoa hallituksen toimintaan. Erityisen iloinen Rönnholm on siitä, että 95 prosenttia sdp:tä äänestävistä on erittäin tai melko tyytyväisiä hallitukseen.

– En muista tällaisia tyytyväisyyslukuja oma porukan keskuudessa. Puolueen jäsen- ja äänestäjäkunta on erittäin kriittistä.

Rönnholmin mukaan puolueen johtoviisikossa on jotakin sellaista, joka inspiroi poikkeuksellisesti ihmisiä.

– Politiikka ja talous ovat hyvin pitkälti psykologiaa. On kiva, jos ihmisille syntyy luottamuksen ja odotuksen olo. Se on itseään toteuttavaa. Toivon, että nyt voidaan käyttää hyödyksi sitä, kun ihmiset ajattelevat, että hallitus saa aikaiseksi.

Keskustalaisten epäröinti ei Rönnholmia huolestuta.

– Jos olisi sellaista vertailumateriaalia hallituksesta, jossa sdp on ollut kakkospuolue, niin tuskin siellä kaikki ovat olleet kritiikittömän tyytyväisiä. Kai keskustalaiset odottavat, että mitä kaikkea ajan myötä tapahtuu. Ihan hyviä luvut ovat keskustalaisten piirissä, vaikka ihan kaikki eivät ole varauksettoman ihastuneita, vaan odottavat tuloksia.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo, että on tietysti kiva olla osa hallitusta, joka nauttii ennätyssuosiota. Hän muistuttaa, että myös keskustaa äänestävien tyytyväisyys hallitukseen on kasvanut edellisestä Lännen Median mittauksesta.

– Tyytyväisyys on kasvanut, kun hallitus on tehnyt ihmisten arkeen vaikuttavia, keskustalaisille tärkeitä päätöksiä, kuten perhevapaauudistuksen ja antanut lakiesityksen 0,7 hoitajan sitovasta hoitajamitoituksesta.

Pirkkalainen uskoo, että hallituksen toimintaan epäilevästi suhtautuvat keskustalaiset odottavat ennen kaikkea talouteen liittyviä päätöksiä, kuten työllisyystoimia, talouden tasapainottamista ja aluepoliittisia linjauksia. Keskustaa kannattavista vastaajista 28 prosenttia sanoi olevansa melko tyytymätön tai erittäin tyytymätön hallituksen toimintaan.

Pirkkalainen korostaa, että on aivan normaalia ja luontevaa, että viidellä hallituspuolueella on erilaisia tulokulmia asioihin. Niihin sitten hallituksen kesken etsitään kompromissia.

Merkittävää hänen mukaansa on, että kaikkien puolueiden kannattajien piirissä tyytyväisyys hallitukseen on parantunut.

– Suomalaiset ylipäätään näyttävät luottavan hallitukseen.

Vihreiden puoluesihteerin Veli Liikasen mukaan moni on voinut nähdä, että niissä asioissa, joihin viime vaaleissa otettiin kantaa, on tapahtunut konkreettisia muutoksia.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikasen mielestä kysely kertoo, että Marinin hallitus näyttää kansalaisten silmiin tulevaisuuteen katsovalta hallitukselta.

– Johtoviisikko on varsin eri-ilmeinen porukka kuin aikaisemmalla kaudella.

Liikanen korostaa, että hallitus on lyhyessä ajassa pystynyt tekemään konkreettisia tekoja. Esimerkiksi hallitus on sopinut pitkään veivatusta perhevapaauudistuksesta, aktiivimalli on purettu, varhaiskasvatuksen leikkaukset korjattu, koulutukseen ja luonnonsuojeluun on panostettu lisää rahaa. Nämä kaikki ovat vihreille tärkeitä asioita

– Moni on voinut nähdä, että niissä asioissa, joihin viime vaaleissa otettiin kantaa, on tapahtunut konkreettisia muutoksia.

Liikasen mukaan ilmastokysymyksistä tulee vihreiden kannattajien riveistä paljon palautetta ja toivetta, että hallitus pystyisi tekemään enemmän.

– Tietysti on kiva kuulla, että äänestäjät ovat tyytyväisiä, mutta vähän jää parantamisen varaa. Ilmastoasioista saadaan eniten terveisiä. Meidän tehtävä hallituksessa on varmistaa, että kunnianhimoiseen ilmastotavoitteeseen päästään ja ilmastotoimia tapahtuu.

Keskustan kriittisyys ei huolestuta Liikasta.

– Se on normaalia, että tyytyväisyys ei jakaudu tasaisesti. Keskustan näkökulmasta on hyvä muistaa, että keskusta on saavuttanut paljon hallituksessa ja hallitusohjelmassa sellaisia tavoitteita, jotka ovat maakuntien asukkaille tärkeitä.

Liikanen uskoo, että kun hallitus tekee hallitusohjelman eteen töitä, niin on mahdollista pitää yllä positiivista virettä. – Tulevaisuutta vaikea ennustaa. Luottamus pitää politiikassa joka päivä ansaita uudelleen.