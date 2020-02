Isoäiti on nähnyt huostaanotettuja lapsia kolmesti kuuden vuoden aikana - Sijaishuollon ympärillä valtava bisnes

Lapsia ei turhaan huostaanoteta.

Ongelmat voivat olla hyvin monimutkaisia.

Ei pidä olla tilanteessa yksipuolinen ja lähteä mukaan vanhempien laulukuoroon.



Jos asiat olisivat kunnossa, ei joulunpyhät olisi poliiseille runsainta kotihälytysten aikaa eikä kodeissa lasten tarvitsisi katsella päihteiden käyttöä ja varoa huumeneuloja tai pelätä väkivaltaa.

Vanhempien ja heitä puolustavien tahojen toiminta on käynyt niin häikäilemättömäksi, että lastensuojelu on romahtamassa valtavan työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi.

Harva kestää sitä, että omaa nimeä levitetään netissä ja puhelunauhoituksia sopivasti "korjailtuina" kiusanhenkisesti ja maalittaen.

Se on rikollista toimintaa.



Jos vanhemmuus olisi kunnossa ja ihmiset ymmärtäisivät, että lapset ovat vain hetken pieniä, mutta juuri silloin sellaisia, että tarvitsevat vanhempiensa rakkautta, ei huostaanottoja paljon olisi.

Ylivoimainen enemmistö hallitsee onneksi vielä vanhemmmuuden eikä mikään taho heiltä ole lapsia vaatimassa huostaan.

