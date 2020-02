Analyysi: Sanna Marin loistaa Saksan mediassa – Fortumin uusi hiilivoimalahanke voi tuoda pääministerille myös kritiikkiä

Visa Noronen

Pääministeri Sanna Marin (sd) poseeraa tottuneesti saksalaislehden kuvaajalle Suomen Berliinin suurlähetystöön pystytetyssä pienessä studiossa ennen lehden haastattelua.

Kansainvälisesti Marin on edelleen kiinnostava nuori politiikan tähti, vaikka Itävallan kansleri meni jo hänen ohitseen maailman nuorimpana pääministerinä. Saksassa käydään kilpaa mahdollisuuksista haastatella Marinia.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Marin tapasivat toisensa Saksan liittokanslerinvirastossa puhuakseen erityisesti EU:n budjeteista. Torstaina Brysselissä käytävistä budjettineuvotteluista tulee tiukat, kuuluu molempien johtajien vastauksista.

– Jäsenmaat ovat vielä aika kaukana sovusta, Marin kertoo.

Marinilla on kuitenkin merkittävä ero edellisiin Suomen pääministereihin.

Häntä on tullut kuuntelemaan moni saksalainen toimittaja. Siinä missä Juha Sipilää (kesk.) ja Antti Rinnettä (sd.) eivät saksalaistoimittajat juuri kysymyksillä liittokanslerinvirastossa vaivanneet, Marinia pyydetään arvioimaan Saksankin tilannetta.

Marinin poikkeuksellinen kuherruskuukausi saksalaismedian kanssa jatkuu. Tähän mennessä hänestä on kirjoitettu saksankielisen kielialueen tiedotusvälineiden verkkosivuilla jo noin 150 kertaa.

Häntä ei myöskään laiteta jutuissa yleensä kovin tiukoille. Marin pääsee vastaamaan kysymyksiin naisten asemasta ja saunasta.

Pieniä muutoksen merkkejä saattaa silti olla ilmassa.

Liittokanslerinviraston ulkopuolella pieni ympäristöjärjestö Greenpeacen mielenosoittajien joukko osoittaa mieltään Saksan uutta hiilivoimalaa vastaan.

Hiilivoimalaa on avaamassa saksalainen energiayhtiö Uniper, jonka suurin osakkeenomistaja on suomalainen Fortum. Fortumin enemmistö taas kuuluu Suomen valtiolle.

Samaan aikaan Marin esittää Suomea ulkomailla – myös Saksassa – ilmastonsuojelun edelläkävijänä. Marin ei pidä maineriskiä merkittävänä.

– Keskustelu Saksassa on keskittynyt ennen muuta Saksan politiikkaan ja Saksan toimiin. Uniper ja Fortum ovat olleet sivuosassa tässä keskustelussa. Ehkä liiankin herkästi Suomessa aina ajatellaan, että mitä meistä ajatellaan, Marin sanoo.

Suomen hallitus ei aio puuttua asiaan.

– Suomen hallitus ei tee Fortumin operatiivisia päätöksiä, vaan Fortum tekee ne itse, Marin toteaa.

Valtion omistamien yritysten yhteiskuntavastuun linjauksia tullaan silti käsittelemään.

– Teemme parhaillaan omistajapolitiikan periaatepäätöstä. Tulemme määrittelemään omistajapolitiikan keskeiset linjaukset, jotka sitten ohjaavat omistajaohjaustamme ja yhtiöidemme toimintaa. Siellä on myös yhtenä isona kokonaisuutena ilmasto ja ympäristökysymykset, Marin sanoo.

Saksa on Marinille läheinen maa. Hän on opiskellut pitkän saksan koulussa, vaikka saksalaislehdistön edessä hän puhuukin suomea. Ymmärrys Saksasta on paikallaan, koska Saksa ja Suomi ovat monesti liittolaisia, kun EU-päätöksiä tehdään.

Seuraavan kerran Marin tapaa Merkelin jo torstaina Brysselissä EU-johtajien budjettikokouksessa. Keskustelua tullaan käymään paitsi luvuista Britannian lähdettyä EU:sta, myös periaatteista.

Suomi esitti viime syksynä EU-puheenjohtajamaana, että EU:n jakama raha sidottaisiin oikeusvaltioperiaatteeseen. Tätä esitystä on vesitetty.

– Olen kyllä pettynyt siihen, Marin sanoi vesittämisestä.