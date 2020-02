Vesterbacka perusti uuden rahoitusyhtiön Tallinna-tunnelille, tyrmää tunnelia ruotineen Viron tiedusteluraportin

Petteri Lindholm

Helsinki

Helsinki–Tallinna-tunnelin puuhamiehet Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtonen ovat perustaneet tunneliyhtiönsä rinnalle rahoitusyhtiö Finest Bay Area Investment Management oy:n.

– Rekisteröimme uuden yhtiön, joka liittyy tunnelin rahoitukseen. Kyse on lisäpalikasta, joka helpottaa rahoituksen teknistä järjestämistä, puhelimitse Vietnamin-matkalta tavoitettu Vesterbacka kommentoi Lännen Medialle.

Yhtiön perustamisilmoitus on merkitty kaupparekisteriin viime perjantaina 14. helmikuuta, ja se on rekisteröity perustetuksi kuluvan viikon maanantaina 17. helmikuuta.

Vesterbacka ja Valtonen omistavat kumpikin puolet yhtiön osakkeista. Valtonen toimii hallituksen puheenjohtajana ja Vesterbacka on hallituksen varsinainen jäsen, minkä lisäksi hallituksessa on yksi varajäsen.

Kaksikon aiemmin, kesällä 2018 perustama ja yhdessä omistama tunnelihanketta ajava kehitysyhtiö kantaa nimeä Finest Bay Area Development.

Tallinna-tunnelin rahoitus on tarkoitus kerätä kokonaan yksityisistä lähteistä.

Vesterbackan ja Valtosen tunneliyhtiö Finest Bay Development ja kiinalaistaustainen Touchstone Capital Partners solmivat viime vuoden maalikuussa aiesopimuksen 15 miljardin euron rahoituksesta Tallinna-tunnelille. Aiemmin tunnelihanke sai suunnittelua ja luvitusta varten 100 miljoonaa euroa dubailaiselta rakennusyhtiö ARJ Holdingilta.

Vesterbacka sanoo, että rahoitusta pyritään täydentämään vielä "paikallisilla rahoittajilla". Keskustelut ovat käynnissä muun muassa eläkeyhtiöiden kanssa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja muualla Euroopassa.

– Uskon, että saamme näitäkin toimijoita ihan hyvin mukaan. Infrahankkeet ovat nyt aika kiinnostavia sijoituskohteita, kun korot ovat alhaalla, Vesterbacka toteaa.

Viron ulkomaantiedustelupalvelun Välisluureametin tuoreessa vuosiraportissa ruoditaan tunnelihankkeen rahoittajia.

Tiedusteluraportin mukaan "viime aikoina on liikkunut huhuja mahdollisuudesta", että tunnelin rahoittaisikin China Investment & Construction Group -yhtiö (CICG), jonka omistajissa on myös Kiinan valtion omistamia yhtiöitä.

Vesterbackan mukaan "kaikki on mahdollista", mutta juuri nyt ei ole uutta kerrottavaa.

– Meillä on useita keskusteluja käynnissä Kiinaan ja muualle, mutta uusia sopimuksia ei toistaiseksi ole.

CICG:n on perustanut kiinalainen Kenny Song, joka on myös aiesopimuksen tunnelista solmineen Touchstone Capital Partnersin perustaja ja pääomistaja.

CICG on verkkosivujensa mukaan Touchstone Capital Partnersin, turkkilaisen Gama Holdingin ja kiinalaisten valtio-omisteisten infra- ja rakennusyhtiöiden yhdessä omistama.

Vesterbackan ja Valtosen tunneliyhtiön kanssa aiesopimukset viime kesänä solmineet rakennusyhtiöt China Railway International Group ja China Communications Construction Company ovat mukana CICG:ssä.

Viron raportissa kirjoitetaan, että CICG olisi hankkimassa pääomia listautumalla pörssiin. Kiinalaisyhtiöiden pörssilistautumiset viittaavat raportin mukaan usein Kiinan valtionyhtiöiden osallisuuteen hankkeissa.

Kiinalainen raha tunnelihankkeessa on herättänyt keskustelua ja huolta Kiinan valtion roolista.

Touchstonella on kytkökset Kiinan valtion kansainväliseen One belt, one road -projektiin (OBOR), jota on nimitetty Suomessa Uudeksi silkkitieksi. Kiinan valtion jättimäinen ohjelma pitää sisällään useita suuria infrastruktuurihankkeita ympäri maailmaa.

Viron ulkomaantiedustelun raportissa turvallisuusasiantuntijat arvioivat, että Kiinan strategiana on hankkia ulkomailla poliittista valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia osallistumalla infra- ja liikennehankkeiden rakentamiseen. Vastaavia arvioita on esitetty monissa länsimaissa.

Myös esimerkiksi ulkoministeriön Eurooppa- ja lähialueviestinnän johtaja Ville Cantell huomautti aiesopimuksen julkaisun jälkeen, että kiinalaisrahoitusta on arvioitava myös turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta.

Vesterbacka sanoo Viron raportissa esitettyjä arvioita Kiinan vaikuttamispyrkimyksistä "yleisen tason spekulaatioiksi, jotka ovat kevyesti perusteltuja".

– Ei voida tietenkään olla naiiveja ja sinisilmäisiä, totta kai kaikki maailman suurvallat hakevat vaikutusvaltaa. Yksittäisessä hankkeessa on kuitenkin kysyttävä, mitä vaikutusvaltaa siitä saa.

Oleellisinta on Vestarbackan mukaan se, että tunnelihanke on järjestetty niin, että enemmistöomistus ja määräysvalta säilyvät koko prosessin ajan Suomessa. Se on hänen mukaansa toissijaista, mistä muu rahoitus tulee.

– Myös kiinalaisrahoittajat ja toimijat ymmärtävät tämän hyvin, että enemmistöomistus pysyy Suomessa.

Vesterbacka huomauttaa myös, että Touchstonen 15 miljardin rahoituksesta vain 30 prosenttia on suoraa sijoitusta ja loppuosa lainaa, mikä ei vaikuta tunneliyrityksen omistukseen.

– Haluan myös huomauttaa, että olemme koko ajan kertoneet, että avoimesti, että Touchstonen taustalla on useita Kiinan valtion omistamia firmoja.

Viron ulkomaantiedustelun raportin mukaan Britannian viranomaiset olivat poistamassa Tallinna-tunnelin rahoittamisesta sopimuksen tehneen Touchstonen Britanniaan rekisteröityä yhtiötä maan kaupparekisteristä kesällä 2019.

Yhtiöllä oli Viron tiedusteluraportin mukaan viime lokakuussa kirjatun ilmoituksen perusteella pääomia vain yksi punta.

Raportin kohdat eivät Vesterbackan mielestä kerro mitään Touchstonen todellisesta rahoituskyvystä.

– On tavallista, että perustetaan useita yhtiöitä ja eri projekteille omat hankeyhtiönsä, joissa on erilaisia määriä pääomaa. Minua tämä ei huoleta.

Tiedusteluraportin Vesterbacka tyrmää yleisellä tasolla "kevyellä kädellä tehdyksi" ja sanoo, että raportti vilisee asiavirheitä.

– Mitään tietoja ei tarkistettu meiltä tai muilta asianomaisilta. Raportti ei antanut kauhean ammattitaitoista tai uskottavaa kuvaa kirjoittajista. En tiedä, oliko taustalla jotakin muita tarkoitusperiä.