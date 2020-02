Kun politiikasta ei löydy huomautettavaa on maalitettava

Poliittista tai paremminkin tulevien presidenttivaalien peliä koko Haaviston hiostus. Politiikoilla on helppoa tämä kansan sumutus: ennen vaaleja ollaan huolissaan verorahojen käytöstä ja nyt tässä Haaviston painostuksessa oppsosito surutta pitkittää prosessia ja rahaa palaa. Tätä Haaviston hiostusta voi kuulemma jatkaa seuraaviin presidentin vaaleihin asti ja näin ilmeisesti tulee myös käymään. Vaikka palkansaajan tulovero alenis kuinka paljon hyvänsä tähänkin prosessiin tarvitaan verorahoja jostain, mutta nythän on päämäärä tärkeämpi kun varojen oikea käyttö. Tässä Haavisto prosessissa ei mikään taho ole kertonut minkä puolueen mandaatilla ks virkamies on aikoinaan tehtäväänsä asetettu, tuskin puolueettomia on näissä tehtävissä olemassakaan. Lisäksi poliisitutkinta näyttää olevan teatteria ,koska perustuslaki valiokunta ei löytänyt virkamiehen painostuksesta näyttöä, eli pelkkä peliä oppositiolta.

