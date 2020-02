Poliisilla käynnissä piiritystilanne Lahdessa – asunnossa yksi aseistautunut henkilö

Hämeen poliisilla on ollut aamusta alkaen käynnissä Lahden Patomäessä piiritystilanne. Poliisin mukaan paikalla on useita partioita ja Lokikadulla oleva asuintalo on eristetty. Poliisi on kertonut Twitterissä, että paikalla on runsaasti sivullisia ja median edustajia. Poliisi on joutunut poistamaan paikalle saapuneita ihmisiä. Yhtä median edustajaa oli pyydetty poistamaan eristetyltä alueelta. Alueella on tilapäinen lentokielto yhden kilometrin säteellä Lokinkadusta. Poliisi kertoi operaatiosta hieman ennen puoli kahdeksaa aamulla.

Hämeen poliisi kertoi Twitterissä kello 11.37 piiritystilanteen jatkuvan. Asunnossa on poliisin mukaan yksi aseistautunut henkilö. Poliisi pyrkii ratkaisemaan tilanteen rauhanomaisesti.

