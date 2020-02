Varusmiesten yhteismajoituskokeilu alkaa huhtikuussa

Varusmiespalvelusta suorittavien yhteismajoituskokeilut voidaan aloittaa 1.4. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020 ja 2021. Kokeilun aikana yhteismajoitukseen suostuneet miehet ja naiset majoitetaan joukko-osastoissa samoihin majoitustiloihin kaikilla koulutusjaksoilla. Pääesikunnan mukaan kokeiluun on mahdollista ottaa joukko-osastoja kaikista puolustushaaroista harkinnan mukaan. Tavoitteena on majoittaa yhteistiloihin yhtä paljon naisia ja miehiä. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja se edellyttää samassa tuvassa majoittuvien suostumusta. Suostumuksen kokeiluun voi myös peruuttaa milloin tahansa ilman perusteluja.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yhteismajoituskokeilu tulee koskemaan ainoastaan majoittumista kasarmilla. Esimerkiksi peseytymis- ja muut saniteettitilat ovat edelleen erilliset miehille ja naisille. Kokeilu ei vaikuta maastoharjoitusten ja laivapalveluksen majoitusjärjestelyihin.

Yhteistuvissa olevien varusmiesten henkilökohtainen koskemattomuus, turvallisuus ja hyvinvointi varmistetaan kouluttamalla varusmiehille yhteismajoitusta koskevat säännöt, valvomalla majoitusjärjestelyjä sekä mahdollistamalla vaatteiden vaihto muualla kuin tuvassa, todetaan puolustusministeriön tiedotteessa.