Tekstiilialan työehtosopimukset hyväksyttiin

Suomen tekstiili ja muoti ry ja Ammattiliitto Pro ovat sopineet tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Työntekijöiden osalta sopimus syntyi Teollisuusliiton kanssa.

Toimihenkilöiden sopimuskausi on 16.2-2020–28.2.2022. Sopimuksen piirissä on noin 1500 henkilöä. Sopimuksen mukaisesti yritykset voivat sopia toimihenkilöiden palkankorotusten suuruudesta paikallisesti. Jos paikallista palkkaratkaisua ei sovita, yleiskorotuksen suuruus 1.6.2020 on 1,3 prosenttia ja 1.5.2021 1,2 prosenttia + paikallinen erä 0,8 prosenttia. Vuorolisät ja palveluaikalisät pysyvät ennallaan ja vanhan palkkausjärjestelmän rinnalle otetaan käyttöön uusi.

Kilpailukykysopimuksen mukaiset tunnit muuttuvat uusiksi työaikajärjestelyiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksissä on mahdollista poikkeuksellisissa tilanteissa pidentää työpäivän pituutta 10 tuntiin ilman ylityökorvausta. Myös koulutukseen on mahdollista käyttää lisätunteja normaalin työajan päälle.

Korvaavan työn linjauksia täsmennettiin niin, että ne mahdollistavat sairauspoissaolojen vähenemisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisen työpaikoilla, Suomen tekstiili ja muoti ry:n tiedotteessa todetaan.

– Sovimme rakentavasti yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa ratkaisuja, jotka vievät yritysten kilpailukykyä eteenpäin. Olemme tyytyväisiä siihen, että tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden sopimus mahdollistaa erittäin paljon paikallista sopimista, ja mukaan otettiin yhdessä valmisteltu nykyaikainen palkkausjärjestelmä, Suomen tekstiili ja muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen toteaa tiedotteessa.

Työntekijöiden osalta neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.