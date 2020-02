Korkeasaaren karhut heräsivät uniltaan

Korkeasaaren 19- ja 14-vuotiaiden naaraskarhujen talviunet jäivät olemattoman talven vuoksi lyhyiksi. Karvaturkit vetäytyivät talvipesiinsä muutama päivä ennen joulua, mikä on poikkeuksellisen myöhään. Tavallisesti Korkeasaaren karhut nukkuvat talviunta marraskuun alkupuolelta helmi-maaliskuulle.

Annika Sorjonen / Korkeasaari Zo 14-vuotias karhu kihnuttaa turkkiaan puunrunkoa vasten.

"Kun karhujen ulkotarhan luukku avattiin tänä aamuna, ulos kömpi kaksi unisen oloista kontiota. Karhuista nuorempi ryhtyi kihnuttamaan turkkiaan puunrunkoja vasten ja kävi tyhjennetyn vesialtaan pohjalla läträämässä vesilammikossa. Karhuista vanhempi keskittyi nyhtämään suuhunsa vihreää nurmea ja nuorempi karhu liittyi sen seuraan", kerrotaan Korkeasaaren tiedotteessa.

Eläintenhoitajien mukaan karhut nukkuivat keleistä huolimatta hyvät talviunet eivätkä heräilleet kesken unien. Toistaiseksi kesään valmistautuvat karhut ovat nautiskelleet kevyesti salaattia, omenoita ja porkkanoita, mutta saavat tänään kevätherkuksi muikkuja, tiedotteessa todetaan. Talvipesä pidetään vielä auki siltä varalta, että unien uuvuttamat kontiot kaipaavat iltapäivänokosia.

Talviuni on karhujen tapa säästää energiaa, kun ravintoa on vähän tarjolla. Lumettomassa etelässä karhut eivät välttämättä nuku talviunta lainkaan, sillä ravintoa on tarjolla. Pohjoisessa karhujen talviuniaika saattaa taas kestää jopa lokakuulta huhtikuulle.