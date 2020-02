MacGregorin huijaustapauksen esitutkinta valmistui – työntekijöiden epäillään vieneen yritykseltä 14 miljoonaa euroa

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa työntekijöiden epäillään huijanneen Cargotecin MacGregor-liiketoiminta-alueelta 14 miljoonaa euroa. Tapauksessa on epäiltyinä neljä yrityksen entistä työntekijää. Henkilöiden epäillään erehdyttäneen yhtiötä maksamaan rahat ulkomaisten yhtiöiden pankkitileille tekaistuilla laskuilla vuosien 2002–2017 aikana. Cargotec kertoi kesäkuussa 2019, että kyse on yrityksen MacGregorin toiminnoista.

Valmistunut esitutkinta aloitettiin vuoden 2018 lopulla sen jälkeen, kun epäillyn petoksen kohteeksi joutunut yhtiö teki sisäisessä selvityksessä huomattujen epäselvyyksien perusteella tutkintapyynnön.

Yksi neljästä epäillystä oli yhdeksän kuukauden ajan tutkintavankina. Rikostarkastaja Janne Järvinen Keskusrikospoliisista kertoo, että epäillyistä kaksi on Suomen kansalaisia ja kaksi on EU-maista. Järvisen mukaan kaikki epäillyt ovat toimineet yrityksessä asiantuntijatehtävissä ja olleet esimiesasemassa. Tutkintavankeudessa olleella henkilöllä epäillään olleen keskeinen asema teossa ja hänellä on ollut yrityksessä muita ylempi asema. Järvisen mukaan epäillyt henkilöt eivät enää ole yrityksen palveluksessa.

Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle asianomistajan kotipaikan perusteella.

