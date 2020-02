Poliisi kaipaa havaintoja Harjavallassa kadonneesta naisesta – epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi

Keskusrikospoliisi tutkii yhteistyössä Lounais-Suomen poliisin kanssa 59-vuotiaan harjavaltalaisen Paula Kaarina Leino-Mäkilän katoamista.

Poliisin mukaan on syytä epäillä Leino-Mäkilän joutuneen mahdollisen henkirikoksen uhriksi.

Leino-Mäkilä on viimeksi nähty itsenäisyyspäivän jälkeisenä lauantaina 7. joulukuuta Harjavallassa, kun perheenjäsen oli vienyt tämän kotiinsa Elokadulle.

Poliisi Paula Leino-Mäkilä.

Poliisi Leino-Mäkilän tiedetään käyttäneen kulkemiseen Peugeot-merkkistä sinistä henkilöautoa.

Kadonnut on noin 160 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan tukevahko. Hänellä on tummat puolipitkät hiukset.

Poliisin mukaan naisen liikkuminen on vaivalloista, ja hän joutuu käyttämään apuvälineenä rollaattoria. Leino-Mäkilä on käyttänyt myös Peugeot 307 Wagon -merkkistä henkilöautoa, jonka rekisteritunnus on TTF-446.

Poliisi pyytää tapauksen selvittämiseksi yleisön apua.

Mahdolliset havainnot kadonneesta ja hänen liikkeistään joulukuun alkupäivinä pyydetään ilmoittamaan Keskusrikospoliisin vihjenumeroon +358 50 456 4903 tai lähettämään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.