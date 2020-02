Väitös: Päättynyt vuosikymmen oli kuin 50 vuotta sitten koettu "hullu vuosi" – koululaisten ilmastoaktivismi perua aiemmilta sukupolvilta

Nuorten aktiivisuus ilmastoasioissa muistuttaa niin sanotun hullun vuoden 1968 tapahtumia ja seurauksia. Filosofian maisteri Essi Jouhki tutki tuoreessa väitöskirjassaan nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta. Väitöstutkimus osoittaa, että nuoruuden toimintatavat ja tavoitteet siirtyvät sukupolvelta toiselle. Nykypäivän koululaisten ilmastoaktivismi jatkaa aiempien sukupolvien aloittamaa perintöä.

Historian alan väitöskirjassa tutkittiin 1950–1970-lukujen oppikouluissa toimineiden teinikuntien toimintaa ja menneiden koululaissukupolvien muistoja ja kokemuksia teinitoiminnasta Oulun ja Iisalmen alueilla. Teinikunnat olivat vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamuoto, joka ylläpiti yhteisöllisyyttä ja tarjosi koululaisille mahdollisuuden edistää tärkeäksi kokemiaan asioita. Teinikuntia voidaan verrata nykypäivän oppilaskuntiin. Teinikuntien kattojärjestönä toimi Suomen Teiniliitto, joka oli koululaisnuorison edunvalvoja ja poliittinen puolestapuhuja. Nykyään lukiolaisten kattojärjestönä toimii Suomen lukiolaisten liitto ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien etua ajavat sekä Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry että Suomen opiskelija-allianssi – Osku ry.

Teinikuntatoiminta rakentui alun perin kulttuuriharrastusten varaan. 1960-luvulla siitä kehittyi yhteiskunnallinen koululaisliike. Samalla teinikuntalaisista muodostui malliesimerkki yhteiskunnallisesti ja poliittisesti osallistuvista, aktiivisista ja jopa radikaaleista koululaisista. Väitöstutkimuksen mukaan 1950–1970-lukujen teinitoiminnasta voidaan puhua kerroksellisena sukupolviliikkeenä, joka liikutti usean vuosikymmenen ajan laajoja koululaisjoukkoja ympäri maan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Väitöstutkimus osoittaa, että nuorisoaktivismin historia Suomessa on pitkä ja monipolvinen. Nykypäivän ilmiöiden ymmärtämisessä auttaa nuorisoaktivismin historian tunteminen. Teinikuntatoiminnalla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia paitsi suomalaiseen yhteiskuntaan, myös teiniaktiivien myöhempiin elämänvaiheisiin. Teinikuntakunnissa toimineet nuoret ovat myöhemmin ottaneet vastuuta niin kulttuurin, politiikan kuin talouselämänkin keskeisillä paikoilla. Tämä on vaikuttanut perustavasti siihen, miten nykypäivän yhteiskunnallista ja poliittista toimintakulttuuria tutkitaan ja selitetään.

Tutkimuksessa haastateltiin yli kolmeakymmentä entistä teinikunta-aktiivia heidän kokemuksistaan teinikuntien toiminnasta. Tutkimuksessa käytettiin lisäksi arkistoaineistoja ja sanomalehtiä. Tutkimuksen painopiste oli kuitenkin henkilökohtaisissa muistoissa ja historian lähdeaineistojen kerronnallisissa tulkinnoissa.

FM Essi Jouhki väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 21.2. Jutun tiedot perustuvat Oulun yliopiston tiedotteeseen.