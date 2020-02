Minna Akimo

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna kaikkiaan 68 synnytyksiin liittyvää vahinkoilmoitusta. Näistä korvauksia maksettiin 17 tapauksessa. Korvaukset liittyvät alatie- tai imukuppisynnytyksiin.

Keisarileikkausten yhteydessä tapahtuneista hoitovirheistä potilasvakuutuskeskus maksoi korvauksia neljässä tapauksessa. Keisarileikkauksiin liittyvistä vahingoista tehtiin viime vuonna kaikkiaan 39 ilmoitusta.

Yleisesti raskauteen tai synnytykseen liittyvistä hoitovirheistä tehtiin reilut viisikymmentä vahinkoilmoitusta. Näistä korvauksia maksettiin 12 tapauksessa.

– Yleensä kyse on synnytyksen aikana tapahtuneesta hoitovirheestä, josta on aiheutunut vahinkoa äidille tai vauvalle, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen sanoo.

Synnytyksiin liittyvien vahinkoilmoitusten määrä on pysynyt tasaisena viimeiset reilut kymmenen vuotta.

Vuosittain vahinkoilmoitusten määrät liikkuvat sadan kappaleen molemmin puolin. Korvattavien tapausten määrät ovat vuositasolla kymmenen molemmin puolin.

– Tilastoissa ei ole viime vuosina tapahtunut olennaisia muutoksia. Korvattavia potilasvahinkoja sattuu synnytysten määrään nähden onneksi vähän, mutta jokainen vältettävissä ollut vahinko on tietysti liikaa, Plit-Turunen sanoo.

Potilasvakuutuskeskuksen maksamien korvausten määrä vaihtelee erittäin paljon. Korvausten määrä nousee suureksi esimerkiksi silloin, jos vauva on vammautunut pahasti synnytyksen yhteydessä.

Suomen Kätilöliitto on ollut huolissaan siitä, että kätilöiden työskentelyolosuhteet voivat pahimmillaan vaarantaa synnyttämään tulevan äidin ja vauvan potilasturvallisuuden.

Kätilöliiton omassa kannanotossaan 13. helmikuuta liitto toi esille sen, että kätilöresurssit on jaettava uudelleen niin, että huomioidaan työn vaativuus ja tehtävien laajuus.

– Synnyttäjillä ja tuoreilla vanhemmilla on oikeus saada riittävästi ohjausta ja tukea elämänsä suurimmassa muutoksessa. Kätilön paikka on perheiden luona, ja työnantajan on se mahdollistettava, kannanotossa todetaan.

Oulun Yliopistollisen sairaalan vierihoito-osaston toistakymmentä kätilöä tekivät osaston tilanteesta kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kätilöiden mielestä potilasturvallisuus sairaalan vierihoito-osastolla on vaarassa. Kätilöiden tekemästä kantelusta kertoi ensimmäisen Yle.