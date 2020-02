Toisen asteen koulutuksen yhteishaku alkaa huomenna tiistaina

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa huomenna tiistaina 18.2. ja päättyy tiistaina 10.3. kello 15. Aloituspaikkoja on kevään yhteishaussa tarjolla 80 620, joista 42 170 ammatillisessa koulutuksessa ja 38 450 lukiokoulutuksessa. Aloituspaikkojen määrä laski hieman viime vuodesta. Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloituspaikkoja on 1 940 ammatillisessa koulutuksessa ja 2 675 lukioissa.

Aloituspaikoista 5 180 on sosiaali- ja terveysalalla, 4 380 liiketalouden ja kaupan alalla, 4 230 ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa sekä 4 050 arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista 3 800 on suunnattu lukion suorittaneille.

Yhteishaussa voivat hakea opiskelemaan henkilöt, jotka päättävät peruskoulun tai ovat ilman tutkintoa. Aiemmin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun aikatauluista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista päättävät oppilaitokset itse.

Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään huhtikuussa ja hakijat kutsutaan niihin erikseen.

Yhteishaun päättymisen jälkeen 11.3. alkaa haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Hakuaika näihin koulutuksiin päättyy 1.4. Haku on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat tukea vaikean oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden takia. Erityisoppilaitoksissa on haettavana noin 2 440 aloituspaikkaa, joista noin 1 100 on vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin. Lisäksi haettavana on noin 760 aloituspaikkaa erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatillisen koulutuksen valmentavaan VALMA-koulutukseen ja noin 570 työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen. Näistä aloituspaikoista noin 70 on ruotsinkielisessä koulutuksessa.

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6. Opiskelijavalinnan tulokset tulee sähköpostitse, mikäli hakija on ilmoittanut osoitteensa hakulomakkeella. Lisäksi kaikille ilman opiskelupaikkaa jääneille lähetetään kirje, jossa kerrotaan valintojen tulokset.