Kiinan koronavirusepidemia näkyy Suomessa matkailussa, ilmailussa ja teollisuudessa – yrityksillä ongelmia alihankintaverkostoissa ja logistiikassa

Vanessa Valkama

Kiinan koronavirusepidemia tuntuu yrityksissä ympäri maailmaa. Suomalaisyrityksissä se on osunut ensimmäisenä matkailuun, kun varsinkin Lapissa tähän vuodenaikaan ahkerasti käyvät kiinalaisturistit ovat joutuneet jäämään kotiin.

Toinen häviäjä on ilmailu, kun reittilentoyhtiöt ovat joutuneet perumaan lentoja.

– Kolmantena vaikutukset osuvat ainakin kaikkeen kokoonpanoon, tuotantoteollisuuteen ja elektroniikkaan. Niissä tyypillisesti materiaalin ja osien alkuperä on Kiinasta, sanoo johtaja Kalle Kivekäs Business Finlandista.

Lisäksi koronavirusepidemiasta kärsii erityisesti logistiikkatoimiala, koska varotoimet ovat sulkeneet esimerkiksi kiinalaisia satamia sekä kokonaisia alueita ja kaupunkeja.

– Kiinalaisten kanssa kauppaa tekeville suomalaisille yrityksille epidemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan niin, että voimassaolevissa sopimuksissa rahoitus- ja maksuehdoista tullaan hakemaan joustoa, Kivekäs toteaa.

Kivekkään mukaan koronavirusepidemia vaikuttaa laajasti esimerkiksi kemianteollisuuteen.

– Kiinasta lähtee valtavan paljon perusraaka-ainevirtoja, joilla tulee olemaan heijastusvaikutuksia lukuisiin jalostusketjuihin. Sellaisillakin toimialoilla, mitä emme näe vielä ollenkaan.

Kivekäs uskoo, että koronaviruksen vaikutukset näkyvät tuotantoketjuissa myös pitkään sen jälkeen, kun pahin epidemia on ohi.

– Tässä on potentiaalia vastaavaan kuin Japanin vuoden 2011 maanjäristyksen jälkipyykissä. Sitä pestiin vielä kuukausia ja kuukausia tapahtuneen jälkeen, jolloin globaaleista tuotantoketjuista löytyi koko ajan uutta.

Kivekkään mielestä tilannetta ei kannata kuitenkaan ylidramatisoida. Hän uskoo, että tällä viikolla monet tehtaat voivat käynnistää tuotantoja uudestaan, kun työntekijöitä palaa karanteeneista.

– Jos epidemia tästä venyy paljon, sitten on ihmettelemistä. Nykyiselläänkin saattaa tulla isompi närästys kuin aikaisemmista luonnonkatastrofeista tai muista mullistuksista, joihin liittyy tuotantoketjujen hetkellisiä tai tilapäisiä halvaantumisia. Kiinan merkitys maailmantaloudessa ja teollisuudessa on kasvanut, Kivekäs toteaa.

– Myös se on mielenkiintoista, miten epidemia tulee vaikuttamaan kiinalaisiin pankkeihin, koska rahoituksen ja tavaran kiertäminen on maassa yleensä nopeaa

Business Finlandin tuoreeseen kyselyyn vastanneilla suomalaisyrityksillä on epävarmuutta siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa liiketoimintaan pitkällä aikavälillä.

Kielteisen arvion vaikutuksista antaa noin viidesosa vastaajista ja noin kolmasosa ei osaa arvioida vaikutuksia.

Lyhyellä aikavälillä yli kolmasosa vastaajista arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä. Kuitenkin noin puolet oli sitä mieltä, ettei epidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon.

Business Finlandin teettämään kyselyyn koronavirusepidemian vaikutuksista suomalaisyritysten liiketoimintaan vastasi 299 yritystä, ja vastausprosentti oli 10.

Lähes 80 prosenttia vastaajista on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Siksi Business Finlandin mukaan on yllättävää, että noin joka neljäs on jo tehnyt tai on tekemässä muutoksia alihankintaverkostoonsa. Muutokset eivät ole välttämättä helppoja tai nopeita, joten tämä voi olla merkittävä haitta liiketoiminnalle.

Suurten kansainvälisten yritysten alihankintaverkoston ongelmat Kiinassa koskevat kyselyn perusteella nyt myös suomalaisia pk- ja mikroyrityksiä.

Monella yrityksellä on Suomessa vain tuotekehitys, mutta kaikki valmistus on Kiinassa tai muualla Aasiassa. Valmistuksen tai alihankinnan ongelmat näkyvät tällä toimintamallilla välittömästi tuotteiden markkinoille saamisessa ja liikevaihdossa.

Yli puolet kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että epidemian vaikutukset vientiin ovat hyvin pieniä. Kuitenkin niistä, joilla Aasia kuuluu markkina- tai toiminta-alueeseen, lähes puolet on sitä mieltä, että epidemia vaikuttaa vientiin kielteisesti tai hyvin kielteisesti lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä lähes kolmasosa ei osaa arvioida vaikutuksia.

Vastaajista noin 80 prosenttia arvioi, ettei epidemia merkittävästi vaikuta organisaation työpaikkojen määrään. Jos Aasia kuuluu yrityksen markkina- tai toiminta-alueeseen, lähes 80 prosenttia näkee vaikutukset henkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen kielteisinä. Kaikista vastaajista näin arvioi lyhyellä aikavälillä 60 prosenttia.

Yli puolet vastaajista arvioi, ettei epidemialla ole juurikaan vaikutusta kansainväliseen kasvuun tai kansainvälistymissuunnitelmiin. Kuitenkin noin kolmasosa on sitä mieltä, että vaikutus on lyhyellä aikavälillä kielteinen tai hyvin kielteinen.

Pidemmällä aikavälillä vaikutuksen arvioi kielteiseksi tai hyvin kielteiseksi hiukan alle joka viides, mutta lähes joka neljäs vastaajista ei osaa arvioida vaikutusta.

Virusepidemian aiheuttamia uusia ulkomaankaupan rajoituksia kokee kohdanneensa noin neljäsosa kyselyn vastaajista, mutta noin puolet ei tunnistanut tällaista ongelmaa lainkaan. Tilanne on samanlainen raakaaine- tai komponenttipulan osalta.

Logistiikkaongelmia on kokenut myös noin neljäsosa kaikista vastaajista, mutta Aasiassa toimivista yrityksistä yli kolmasosa.

Epidemia ei toistaiseksi ole kovin voimakkaasti pienentänyt tilauskantaa, kun vain alle viidesosa on tästä väittämästä samaa tai täysin samaa mieltä.

Epidemian riskejä lievittääkseen yli 80 prosenttia vastaajista aikoo vähentää tai lykätä Aasian matkustamista, ja noin viidesosa kannustaa henkilöstöä enemmän etätyöhön. Vain noin 10 prosenttia vastaajista aikoo sulkea tai on sulkenut Aasian toimipisteitä tai siirtää henkilöstöä pois suurimman riskin alueilta.