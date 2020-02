Myrsky on saapunut Suomeen, riepottelee illalla ja yöllä koko maata – Jo tuhansia koteja on ilman sähköä ja tuulivahingot työllistävät pelastuslaitoksia

Vanessa Valkama

Atlantilla viikonloppuna riehuneen Dennis-myrskyn rippeet ovat saapuneet Suomeen.

– Länsi-Suomeen myrsky on jo saapunut. Näyttää siltä, että puolenyön molemmin puolin olisivat kovimmat tuulet ja ne painottuisivat pohjalaismaakuntiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petri Hoppula.

– Myrsky on jo länsirannikolla mittauspisteissä, niissä alkaa jo olla myrskylukemia.

Tuulennopeudeksi on mitattu yli 21 metriä sekunnissa Pohjanmaan Kaskisen mittauspisteeltä etelään sekä pohjoiselle Itämerelle asti rannikko- ja saaristoasemilla. Myös hyvin korkealla Lapin tuntureilla muutamalla asemalla on mitattu myrskylukemia, joita selittää enemmän korkeus.

– Lappiin ja Koillismaalle on annettu erittäin huonon ajokelin varoitus. Siellä saattaa tulla lunta parikymmentä senttiä vuorokauden aikana.

Lounaasta saapuva syvä matalapaineen alue tuo Lappia lukuun ottamatta koko maahan kovia tuulia, jotka ovat jo alkaneet katkoa sähköjä.

Puoli kahdeksan aikaan sunnuntai-iltana ilman sähköä oli yhteensä yli 12 000 taloutta. Sähkökatkoja on erityisesti länsirannikolla, Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo Energiateollisuuden sähkökatkokartta.

Pelastuslaitosten hälytyksiä listaavan Tilannehuone-sivuston mukaan koko maassa on ollut illan edetessä yhä enemmän pieniä vahingontorjuntatehtäviä. Erityisen paljon myrsky on kaatanut puita teille, minkä takia teitä on jouduttu sulkemaan.

Tehtäviä on ollut esimerkiksi Pohjanmaalla, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Ilmatieteen laitos ennustaa lähestyvän myrskymatalapaineen aiheuttavan illan ja yön aikana huomattavia sää-ilmiöitä.

Kovan tuulen varoitus on annettu illalla ja yöllä koko Suomeen Lappia lukuun ottamatta. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 20 metriä sekunnissa.

Pohjalaismaakunnissa varoitetaan iltayöllä vaarallisen voimakkaasta tuulesta, kun tuulennopeus voi nousta puuskissa 25 metriin sekunnissa.

Lapissa varoitetaan illasta alkaen erittäin huonosta ajokelistä lumisateen vuoksi. Merialueilla on voimassa maanantaiaamuun saakka myrsky- ja aallokkovaroitus.

Tulvavaroitukset ovat voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, joissa joet voivat tulvia paikoin alavimmille pelloille. Tämä ei liity sademääriin, jota ennustetaan kertyvän vain noin 10 millimetriä.

– Maaperä on jo valmiiksi kyllästynyt vedestä, eli vähäinenkin sademäärä tulee heti vesistöihin ja aiheuttaa tulvimista, Hoppula sanoo.

Ilmatieteenlaitoksen varoituskarttaa voi seurata täällä.

Maanantai on vielä tuulinen päivä, mutta vesisateet hellittävät aamun ja aamupäivän aikana. Vielä iltapäivällä on 15 metriä sekunnissa puuskia.

– Kovimmat ja todennäköisimmät suurimmat tuhot tulevat sunnuntain ja maanantain välisen yön aikana. Todennäköisesti kaatumassa olevat puut kaatuvat silloin. Menee tiistain vastaiselle yölle, että puuskat jäävät alle 14 metriin sekunnissa, Hoppula kertoo.