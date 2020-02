Analyysi: Koronavirus voi uhata vielä kauan – ilmassa on kolme vaihtoehtoa, joista kaksi on erityisen viheliäisiä

Koronavirukseen kuolleiden ja sairastuneiden määrät hyppäsivät Kiinan ilmoituksissa, joita on viime päivinä kritisoitu. Kansainvälisesti elintärkeä kysymys on, mikä osa Kiinan tiedoista on luotettavaa.