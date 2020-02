LM:n tiedot: Kreikan pakolaisleirien orpolasten tilannetta käsitelty iltakoulussa viime lokakuussa

Anita Simola

Kreikan pakolaisleirillä olevista lapsista on syntynyt hallituksen sisällä outo vyyhti.

Kaikki sai alkunsa, kun sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) viestitti alkuviikosta Ylen haastattelussa, että Suomi ottaisi perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

Ylen mukaan Kreikan leireillä on tällä hetkellä noin 5 000 ilman vanhempiaan saapunutta alaikäistä.

On kerrottu, että olot leireillä ovat erittäin huonot. Leireillä on huomattavasti enemmän ihmisiä kuin mihin ne on tarkoitettu. Puhtaasta vedestä on pulaa ja tautien pelätään leviävän.

Ohisalon mukaan hänen ministeriölleen on tehty pyyntö asian selvittämisestä.

Keskustalle sisäministerin ulostulo tuli yllätyksenä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) viestitti nopeasti Ohisalon lausuman jälkeen, ettei hallitus ole neuvotellut Kreikan pakolaisleireillä olevin lasten tuomisesta Suomeen.

Kaikkosen mukaan keskusta tarvitsee lisätietoja oman kantansa muodostamiseen.

Vihreät nousivat takajaloilleen Kaikkosen kommentista. Vihreiden Emma Kari muun muassa totesi, ettei asia voi olla yllätys Kaikkoselle, koska Kreikan tilannetta on käsitelty iltakoulussa.

Hallituksen sisäpiireistä kerrottiin torstaina Lännen Medialle, että sekä keskusta että vihreät ovat omalla tavallaan oikeassa.

Kyproksen ja Kreikan pakolaisleirien tilannetta on käsitelty iltakoulussa, mutta viimeksi viime lokakuussa, eli nelisen kuukautta sitten. Tänä vuonna leireistä ei ole keskusteltu.

Keskustassa ajatellaan, että kyseessä on vihreiden profiilinosto. Yksittäisten nostojen sijaan pakolaislinjasta pitäisi puhua kokonaisuudesta. Puolueessa karsastetaan tapaa, jolla yksittäisiä asioita tuodaan päivänvaloon tv-ohjelmien kautta.

Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kommentoi Kreikan pakolaisleirien orpolasten tilannetta torstaina Facebookissa.

Hänen mielestään Suomi ei voi kääntää heille selkäänsä.

– Meillä on mahdollisuus auttaa ja meillä tulee olla halu auttaa, hän kirjoitti.

Hän peilaa sanomaansa vähenevään syntyvyyteen Suomessa.

– Väki harmaantuu, vauvoja syntyy vähän ja silti maassamme on voimia, jotka haluavat rakentaa yhä suurempia rakenteellisia ja ajatuksellisia esteitä sille, ettei Suomeen saa kukaan tulla. Näin ei voi olla, se ei ole Suomen etu.

Hänkin toivoo, että hallitus osoittaisi yhtenäisyyttä siten, että asiat valmisteltaisiin huolellisesti hallituksen sisällä eikä julkisuuden kautta.