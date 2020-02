Ammus räjähti asevelvollisen käsissä – varusmiestä ja kahta ammattisotilasta epäillään sotilasrikoksista

Varusmiestä ja kahta ammattisotilasta epäillään sotilasrikoksista tapauksessa, jossa ilmatorjuntakanuunan ammus räjähti varusmiehen käsissä. Ammuksia käsitellyt Panssariprikaatin varusmies sai lieviä vammoja. Tapaus sattui valtakunnallisessa ilmapuolustusharjoituksessa Lohtajalla toukokuussa 2019.

Pääesikunnassa tehdyn esitutkinnan mukaan on syytä epäillä, että varusmies ammuksia käsitellessään löi määräysten vastaisesti ammusta toisella ammuksella. Lisäksi on syytä epäillä, että varusmiesten valvonta ja koulutus on ollut puutteellista.

Varusmiestä epäillään vaaran aiheuttamisesta ja palvelusrikoksesta. Puolustusvoimien kahta ammattisotilasta epäillään palvelusrikoksesta.

Tapaus on siirretty Panssariprikaatin komentajalle, joka päättää asian lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten.