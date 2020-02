Kultasakaali käveli toimittajan mökin pihaan, ja tämä on nyt Suomen ensimmäinen varmistettu havainto oudosta tulokaslajista

Riistakameran kuvissa Kajaanissa näkyvä eläinyksilö varmistui alkuviikosta kultasakaaliksi. Eläin jäi riistakameraan elokuisena yönä noin kahden aikaan vuonna 2018. Sitä on ihmetelty pitkin matkaa, että mikä ihme eläin tuo voi olla. Nyt asia on selvinnyt! Outo tulokaslaji on käynyt Kainuussa!