Nuuskakauppa pyörii yhä sosiaalisessa mediassa, vaikka myyntiryhmiä on suljettu – Myös alaikäiset ovat voineet saada tuhansien eurojen laskuja myynnistä

Nuuskatakavarikkojen määrä on vakiintunut korkealle tasolle ja laittomasta kaupasta on tullut kymmenien miljoonien bisnes. Nuoret saavat tai ostavat nuuskaa useimmiten tuttaviltaan, mutta moni unohtaa seuraukset. Nuuskakauppa on tullut myös koulujen pihoille.