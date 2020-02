Ulkoministeriö muutti matkustusohjettaan Kiinaan – Helsinki-Vantaalle laskeutuneella kiinalaisnaisella ei koronavirusta

Salli Koivunen

Ulkoministeriö on päivittänyt tänään matkustussuositustaan Kiinaan. Ministeriö kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista koko maan alueella.

Syynä muutokseen on Hubein maakunnasta liikkeelle lähtenyt Wuhanin koronavirus (2019-nCoV).

Koko Manner-Kiina on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaisesti koronaviruksen epidemia-aluetta. Hubein maakuntaan ulkoministeriö on määrittänyt poikkeavan turvallisuustason ja kehottaa välttämättään kaikkea matkustamista alueelle.

Ulkoministeriö kehottaa myös harkitsemaan erityisen tarkkaan matkustamista Zhejiangin maakuntaan.

Kiinan viranomaiset ovat rajoittaneet merkittävästi liikkumista koko Kiinassa. Ulkoministeriö kehottaa välttämään suuria väkijoukkoja ja noudattamaan erityistä varovaisuutta liikenteessä.

Erityisesti henkilöiden, joilla on perussairauksia tai muuten alentunut vastustuskyky, tulee koronaviruksen vuoksi harkita Kiinan sisäisiä matkoja erityisen tarkkaan.

Tähän mennessä koronavirukseen on menehtynyt 638 ihmistä.

Virustartuntoja on todettu yhteensä yli 31 500, joista suurin osa on Kiinassa. Muissa maissa tapauksia on todettu noin 250.

Nuorin tartunnan saaneista on vastasyntynyt vauva, jolla tartunta todettiin hänen olleessaan 30 tunnin ikäinen. Lapsen äidillä oli varmistettu tartunta ennen synnytystä. Vielä on epäselvää, saiko vauva tartunnan äidiltään jo kohdussa.

THL päivitti perjantaina toimenpideohjettaan epäiltäessä koronavirustartuntaa estääkseen viruksen leviämistä Suomessa.

Tartuntaa epäilevä henkilö ohjataan Suomessa koronavirustesteihin, mikäli hänellä on akuutin hengitystieinfektion oireita eli kuumetta, yskää, hengitysvaikeuksia tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa sekä henkilö on 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua oleskellut epidemia-alueella Kiinassa tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.

Perjantaina osa kööpenhaminalaisesta Kastrupin lentokentästä jouduttiin eristämään koronavirusepäilyn vuoksi.

Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan kiinalaisnainen oli lentänyt Kööpenhaminaan Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Sichuan Airlinesin lennolla Lounais-Kiinan Chendusta. Kone laskeutui Helsinki-Vantaalle viiden aikaan perjantaiaamuna. Nainen oli oleskellut jonkin aikaa lentojensa välillä Helsinki-Vantaan terminaalissa non-Schengen-puolella.

Nainen oli välittömästi Tanskaan päästyään hakeutunut hoitoon influenssan kaltaisten oireiden vuoksi. Potilas toimitettiin eristettyyn sairaalahoitoon Hvidovren sairaalaan, jossa häneltä otettiin tarvittavat testit koronavirusepäilyn varmistamiseksi. THL tiedotti perjantain alkuillasta, että naisella ei todettu koronavirusta.

Finavia aloitti erityiset puhdistustoimet terminaalissa tiedon koronavirusepäilyn tultua tanskalaisviranomaisilta. Finavia kertoo olleensa asiasta välittömästi yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen.

Yhtiö seuraa koronavirustilannetta tarkkaan.

− Meillä on ajan tasalla oleva varautumissuunnitelma ja hyvät valmiudet ottaa tarvittavat toimenpiteet käyttöön lentoasemallimme heti, jos viranomaiset niin ohjeistavat. Toistaiseksi erityisohjeita emme ole saaneet, Helsinki-Vantaan apulaisjohtaja Heini Noronen-Juhola sanoo Finavian tiedotteessa.

Uutista päivitetty 7.2. kello 18.22: Lisätty tieto kiinalaisnaisen testituloksesta ja THL:n uudesta toimenpideohjeesta.