Holokausti toi tummat sävyt avajaisiin

Helsinki

Anita Simola

Eduskunnan valtiosali täyttyi puheensorinasta, mutta tällä kertaa puheita värittivät aiempaa tummemmat sävyt.

Kiinnittihän tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaispuheessaan huomiota antisemitismin ja rasismin nousuun.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kuunteli presidentin puhetta erityisen herkin korvin. Zyskowiczin oma isä selvisi hengissä keskitysleiriltä toisen maailmansodan aikana, mutta koko hänen sukunsa surmattiin.

Mihin kaikki voisi johtaa?

Viime viikkoina on muistettu 75 vuoden takaista Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin vapauttamista.

Zyskowicz sanookin, että presidentti nosti esille tärkeän kysymyksen.

– Miten on mahdollista, että muutamassa kymmenessä vuodessa tavallisista ihmisistä kehittyy suoraan sanoen murhaajia. Mikä on se yhteiskunnallinen tilanne, jossa tällainen kehitys on mahdollista, hän kysyy.

Suomessakin on nähty iskuja.

– Vuosi sitten pieni joukko marssi hakaristilippujen perässä. Mitä tämä porukka on valmis tekemään viiden tai kymmenen vuoden päästä, jos tällainen kehitys jatkuisi. Puistattaa ajatellakin.

Hallitus hoi, aikaa kuluu

Presidentin ajatukset saivat laajaa kannatusta edustajilta.

Ensimmäistä kauttaan eduskunnassa istuva Matias Marttinen (kok) kuvaili, että puhe oli arvojohtajalta hyvä ja ajankohtainen.

– Hän nosti esille antisemitismin ja rasismin nousun. Se oli tärkeä puheenvuoro sen puolesta, että myös eduskunta kiinnittää näihin asioihin enemmän huomiota.

Rasismin lisäksi puheissa vilahtelivat eduskuntaan tulevat suuret kokonaisuudet, eli työllisyystoimet ja ilmastoteemat.

–On totta, että presidentti nosti aika tomerasti esille sekä ilmasto- että työllisyysasiat. Hallitukselta on pian kulunut ensimmäinen vuosi, mutta me emme ole nähneet konkreettisia ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi. Olen huolestunut, sillä hallituksen toimintakyky alkaa heikentyä sinä päivänä, kun hallitus on nimitetty.

Vauvat tervetulleiksi

Entinen sisäministeri, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) kiitti niin ikään presidentin puhetta ajankohtaisesta aiheesta.

– Onhan ilkivallan tekoja nähty myös Suomessa ja ne ovat turvallisuusuhka.

Räsänen näkee, ettei hallituksen uusi perhevapaauudistus ole riittävä.

– Se ei riitä ratkaisemaan syntyvyysongelmaamme. Olisi tarvittu enemmän myönteisiä viestejä perheille siitä, että vauvat ovat tervetulleita.

Räsänen on sitä mieltä, että sote-uudistuksen suuntaviivat on saatava kevään aikana selviksi.

– Muutoin uudistus on pian taas myöhässä.

Lähetystö iskujen kohteena

Puoluetoveri Peter Östman (kd) muistutti kirjallisesta kysymyksestä, jonka allekirjoitti lähes 30 kansanedustajaa.

– Siinä kysytään, miten hallitus aikoo turvata Israelin suurlähetystön koskemattomuuden ja henkilökunnan turvallisuuden Helsingissä. Israelin suurlähettiläs on kertonut, että lähetystöön on kohdistunut ilkivaltaa 20 kertaa kahden vuoden aikana.

Keskityn töihin

Perussuomalaisten Mika Niikko joutui myrskynsilmään julkisuuteen tulleiden Kiina-kytkösten kautta.

Ulkoasiainvaliokuntaa johtava Niikko kertoo, että hän haluaisi nyt keskittyä ulkopolitiikkaan, eikä vatvoa enää tapausta.

– Olen avoimesti kertonut kaiken valiokunnalla ja olen saanut sen käsityksen, että valiokunta on tyytyväinen.

Niikko piti presidentin puhetta koskettavana.

– Siinä oli selkeä viesti siitä, että kaikki ihmiset pitää hyväksyä, ja ettei Suomessa pidä olla tilaa rasismille.

Veromuutos näkyy pian

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuunteli tarkasti presidentin ilmastopuheet.

– Hän toi selkeästi esille tosiasian, että kaikkien valtioiden pitää tehdä enemmän ja elintapoja on muutettava. Mutta se ei saa olla ahdistuksen tai pelon aihe.

Kurvinen uskoo, että teknologia tarjoaa auttavaa kättään.

– Hallitus päätti panna teollisuuden sähköveron minimiin. Tämä uudistus johtaa isoihin muutoksiin teollisuudessamme.

Kompromissilla eteenpäin

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni piti hyvänä, että presidentti korosti kansainvälisyyttä.

– Erityisesti jäi mieleen myös sanoma, että pahuudesta ei ole niin kovin pitkä aika, ja että pahat sanat voivat johtaa pahoihin tekoihin.

Presidentti totesi, että ilmastomuutoksen torjumisen eteen tehdään edelleen aivan liian vähän, ja aivan liian hitaasti.

– Aina pitää tehdä enemmän, eihän maailma tule koskaan valmiiksi. Puhemies Matti Vanhanen (kesk) kiteytti, ettei demokratiassa toimita lyöden nyrkkiä pöytään, vaan pitää tehdä kompromisseja. Hallituksessakin on saatu liikkeelle isoja juttuja tällä periaatteella.