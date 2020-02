THL huomioi koronavirustapausten lisääntymisen – päivitti ohjeensa epidemia-alueelta Suomeen saapuville

Kiinassa todettiin viime vuoden joulukuussa keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus. Koronavirusta on todettu tällä hetkellä kaikissa Kiinan maakunnissa, myös alkuperäisen epidemia-alueen Wuhanin kaupungin ja Hubein maakunnan ulkopuolella.

THL on nyt päivittänyt ohjeensa epidemia-alueelta Suomeen saapuville, ja uusi ohje huomioikin tautitapausten lisääntymisen myös muissa Kiinan maakunnissa. Turisteja ja suomalaisia matkustajia, jotka saapuvat Manner-Kiinan alueelta ja joilla on äkillisen hengitystieinfektion oireita, kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon. THL korostaa, että tapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta torjuntatoimilla voidaan estää muiden ihmisten sairastuminen.

Matkustaminen Hubein maakunnasta muualle on vähentynyt voimakkaasti jo Kiinan rajoitustoimenpiteiden johdosta. Lisäksi kansainväliset lentoyhteydet Kiinaan ovat vähentyneet, mikä vähentää selvästi myös Suomeen saapuvien kiinalaisten matkustajien määrää.