Väyrynen hakee uudelleen keskustan jäsenyyttä – haluaa alkaa ilmaiseksi konsultiksi puolueelle

Anita Simola

Keskustasta jo kertaalleen eronnut konkaripoliitikko Paavo Väyrynen hakee keskustan jäsenyyttä uudelleen.

Väyrynen erosi puolueesta vuonna 2018. Hän perusti viime vuosikymmenen loppupuoliskolla kaksi omaa puoluetta, eli kansalaispuolueen ja seitsemän tähden liikkeen.

Nyt hän ei ole enää kummankaan puolueen jäsen.

Väyrynen kertoi ratkaisustaan hetki sitten Helsingissä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Se oli järjestetty Väyrysen uusimman kirjan julkistamistilaisuudeksi.

Väyrynen kertoi, että hän on saanut lukuisia pyyntöjä palata keskustaan.

– Niitä on tullut ympäri Suomen.

Maanantaina hän ei vielä yksilöinyt sitä, missä hän aikoo hakea jäsenyyttä. Väyrynen asuu Uudellamaalla, joten luonteva osoite olisi jättää hakemus Uudenmaan paikallisyhdistykselle, mutta tämä selviää myöhemmin.

Keskustan sääntöjen mukaan jäsenyyttä haetaan paikallisyhdistykseltä, joka hyväksyy tai hylkää jäsenyyden. Puoluehallitus saati puoluejohto ei jäsenyyteen ota kantaa.

Ainut rajoite säännöissä on, ettei hakija saa olla minkään muun puolueen jäsen.

Väyrynen sanoo, että hän on tarjoutunut olemaan puolueelle konsultti ja kaiken kukkuraksi ilmainen sellainen.

Väyrynen kertoi jo viime viikolla julkisuuteen, että keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on toivonut hänen palaamaan puolueeseen.

Kulmuni toimi nuorena Väyrysen avustajana.

Kun asiaa kysyttiin Kulmunilta viime torstaina, niin puheenjohtaja muotoili, että keskustan verkkosivujen kautta voi liittyä puolueen jäseneksi, jos sitoutuu puolueen arvoihin.

Enempää Kulmuni ei keskusteluista hiiskahtanut.

Väyrynen paljasti keskusteluista hiukan lisää.

– Kulmuni totesi, ettei hänellä ole kuitenkaan minulle mitään tarjottavaa.

Väyrynen kertoi Lännen Medialle maanantaiaamuna, ettei hän ollut mitään pyytämässäkään.

– Tämä uusi kirjani on jo sitä konsultointia. Ja tietysti vaikutan jäsenenä puolueeseen. Aion ryhtyä käyttämään kaikkia puolueen jäsenille sääntöjen mukaan tarjolla olevia mahdollisuuksia vaikuttaa sen aatteelliseen ja poliittiseen linjaan.

Sanojensa vakuudeksi hän esittää tukun uudistuksia, joita keskustan pitäisi tehdä.

Keskustan pitäisi muun muassa puolustaa rohkeasti Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta ja vastustaa keskittävää metropolipolitiikka.

Väyrynen jatkaa, ettei keskustan puoluetoimistolta ole otettu yhteyttä sitten lokakuun, vaikka Kulmuni ilmoitti haluavansa tavata minut kahden kesken.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tuleviin presidenttivaaleihin Väyrynen ei halunnut ottaa kantaa.

Vaalit ovat vuonna 2024, mutta nimiä on jo vilahdellut julkisuudessa. Muun muassa sinisten Timo Soini on väläytellyt ehdokkuuttaan.

– Tässä vaiheessa en vastaa näihin kysymyksiin.

Väyrynen on ollut ehdolla presidentinvaalissa neljä kertaa. Vuonna 2018 oli valitsijayhdistyksen kautta vaalissa mukana ja peittosi keskustan ehdokkaan Matti Vanhasen selvin luvuin.

Kirjassaan Yhteinen vuosisatamme Väyrynen käy laajasti läpi keskustan ala- ja ylämäkiä vuosikymmenen aikana.

Edellinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) saa ensin suitsutusta siitä, että Sipilän ja Väyrysen näkemykset menivät suurilta osin yhteen alkuvaiheessa. Sittemmin tilanne kääntyi toiseen suuntaan.

Keskustan nykyiseen laahaavaan kannatukseen Väyrynen löytää useita syitä, mutta alkiolaisuus ponnahtaa tärkeimpänä esille.

– Puolue toteutti jo vuoden 2011 eduskuntavaalien edellä liberaalia politiikkaa ja viime vaalikaudella entistä kovempaa talous- ja arvoliberaalipolitiikkaa. Se oli väärä liike. Keskusta on menestynyt, kun sillä on ollut alkiolaiseen ihmisaatteeseen perustuva linja. Siitä on luovuttu ja siksi nämä tappiot.

Lisää yksittäisiä syitä sataa Sipilän niskaan.

Väyrynen arvostelee Sipilää vuoden 2015 hallitusratkaisusta. Edelleen satikutia saa Sipilän valitsema hallitus. Joukkue oli Väyrysen mukaan väärä. Mukana ei ollut pitkän linjan vaikuttajia lainkaan. Sipilä noukki mieleisensä johtoryhmän, joka päätti liian itsenäisesti asioista.

Väyrynen on myös sitä mieltä, että oman hallituksen hajottaminen viime kevään vuoden eduskuntavaalien alla oli virhe. Temppu ei tuonut kannatusta keskustalle, vaan päinvastoin.

Kolmas moka oli se, että puolue lähti Antti Rinteen kelkassa punavihreään hallitukseen.

Väyrynen korosti, että hän on kertonut menneistä tuoreessa kirjassaan, joten niihin ei kannata nyt palata. Hän haluaa katsoa eteenpäin.

Politiikan konkari on toiminut keskustan kansanedustajana viidellä eri vuosikymmenellä. Hän on toiminut ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä kahdesti, ulkoasianministerinä neljästi, työvoimaministerinä, opetusministerinä sekä europarlamentin jäsenenä.

Lue myös: Kärnä nukkui yön yli – ei aiokaan eroa keskustasta Väyrysen paluun takia