Miesystävä vei eläkeläisnaiselta kymmeniä tuhansia euroja – poliisi muistuttaa rikosilmoituksen tekemisestä ulkomailla

Helsingin poliisille ilmoitettiin vuonna 2015 tapahtuneesta varkaustapauksesta viime syksynä. Asianomistajana oleva suomalainen eläkeläisnainen oli kertonut neljän vuoden takaisista tapahtumista läheisilleen vasta tuolloin, ja hänen omaisensa teki asiasta tutkintapyynnön.

Poliisi alkoi tutkia tapausta törkeänä varkautena ulkomailla.

Esitutkinnan mukaan eläkeläisnainen oli myynyt Turkin lomakohteessa sijainneen asuntonsa silloisen turkkilaisen miesystävänsä yllyttämänä tämän tuttavalle loppuvuodesta 2015.

Nainen oli saanut asunnostaan noin 40 000 euron myyntirahat käteisenä. Nainen oli laittanut käteiset kirjekuoreen ja lähtenyt viemään niitä pankkiin yhdessä miesystävänsä kanssa.

– Matkalla miesystävä oli yllättäen napannut naisen kädessä olleen rahakuoren ja sanonut vievänsä rahat turvaan kassakaappiin. Tätä nainen ei ollut halunnut vaan oli vaatinut rahoja itselleen. Mies oli kuitenkin poistunut nopeasti paikalta rahojen kanssa, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Seppälä kuvaa poliisin tiedotteessa.

Nainen ei ollut ilmoittanut asiasta paikalliselle poliisille Turkissa.

Epäilty rikosasia siirretään syyttäjän päätöksellä tutkinnanjohtajan esityksestä lähiaikoina Turkkiin, koska kyse on huomattavan isosta summasta rahaa. Poliisi on Suomessa tehnyt tarvittavat esitutkintatoimenpiteet, ja poliisilla on Turkin kanssa rikosasioita koskeva yhteistyösopimus.

– Tapaus on harvinainen siksi, että se on tapahtunut suomalaiselle asianomistajalle useita vuosia sitten ulkomailla, ja tapauksessa on kyse huomattavan suuresta summasta rahaa, Seppälä toteaa.

Tutkinnanjohtaja muistuttaa, että Suomen poliisilla ei ole yleistä toimivaltaa tutkia ulkomailla tehtyjä rikoksia.

– Poliisi voi vain erillisen harkinnan jälkeen siirtää vakavat rikokset ulkomailla tutkittaviksi. Vakaviin rikoksiin kuuluvat rikokset, joissa asianomistaja on saanut vakavia henkeensä ja terveyteensä liittyviä vammoja tai huomattavia omaisuusvahinkoja. Muutoin ulkomailla tapahtuneen epäillyn rikoksen tutkintaa ei aloiteta Suomessa, ja päätös ilmoitetaan asianomistajalle, Seppälä toteaa.

Poliisin muistuttaa, että ulkomailla tapahtuneissa rikoksissakin rikosilmoitus on aina syytä tehdä siinä maassa ja sillä paikkakunnalla, jossa henkilö on joutunut rikoksen kohteeksi, hän muistuttaa.