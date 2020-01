Lapin keskussairaalassa ei uusia koronavirustapauksia – Finnair perui kaikki lentonsa Manner-Kiinaan

Joonas Kuikka

Kotimainen lentoyhtiö Finnair on perunut kaikki lentonsa Manner-Kiinaan 6.–29. helmikuuta. Siihen asti Finnair lentää asiakkaitaan kotiin Kiinasta.

Lennot Kiinan kaupunkiin Guangzhouhun on peruttu 5.2.–29.3. Uusia varauksia Kiinan-lennoille ei oteta. Ainoastaan Hongkongin-lennot jatkuvat normaalisti.

Lennot 31.1.–5.2. on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden ja henkilökunnan tuomiseksi Kiinasta Suomeen.

Päätökset lentojen aloittamisesta 29.2. jälkeen tehdään Finnairin mukaan myöhemmin.

Päätökseen vaikuttivat Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeet. Finnair kertoo, että alkuvuoden lentojen perumisen vaikutus taloudelliseen tulokseen on vain rajallinen.

Suomessa ei toistaiseksi ole todettu uusia koronavirustapauksia, tiedottaa Lapin keskussairaala.

Kahdelta karanteenissa olevalta henkilöltä otettiin näytteet keskiviikkona. Ne osoittautuivat negatiivisiksi. Henkilöt ovat altistuneet pitkän aikaa koronavirukselle (2019-nCoV). Tulokset saatiin myöhään torstai-iltana.

Kiinan Wuhanista saapunut 32-vuotias kiinalaisnainen on yhä hoidettavana Lapin keskussairaalassa. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan naisen vointi ja yleistila on edelleen hyvä.

Muutamia altistuneita henkilöitä on karanteenissa keskussairaalassa. Heidän näytteensä ovat parhaillaan analysoitavana.

Maailmanlaajuiset toimet koronaviruksen hillitsemiseksi tiukentuvat, kun Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronan kansainväliseksi terveysuhaksi.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi järjestön tiedotustilaisuudessa torstai-iltana, että suurin uhka tällä hetkellä on viruksen potentiaali levitä maihin, joiden terveydenhuoltojärjestelmät ovat heikkoja. WHO on kehunut Kiinan avoimutta ja toimenpiteitä viruksen hallitsemiseksi.

Virus on todettu perjantaiaamuun mennessä 9 820 ihmisellä, kun mukaan lasketaan Kiinassa ja maailmalla sairastuneet. Eniten tautitapauksia on yhä Wuhanin kaupungissa ja Hubein maakunnassa Kiinassa.

Tauti on alkanut kuitenkin levitä myös ulkomailla ihmisestä ihmiseen, joten sen hillintä on yhä vaikeampaa. Kiinan ulkopuolella koronavirus on todettu 129 ihmisellä 22 eri maassa.

Koronavirukseen kuolleita on tällä hetkellä 213 Kiinan ilmoituksen mukaan. Kaikki kuolleet ovat Kiinassa. Näiden todettujen lukujen perusteella kuolleisuus virukseen olisi reilun kahden prosentin luokkaa, mutta tilanne elää koko ajan.

Suuri osa tartunnan saaneista on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Sen sijaan lapsilla todetut tapaukset ovat olleet harvinaisia.

Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus.

Yhdysvallat kehottaa kansalaisiaan välttämään matkustamista Kiinaan. Italia päätti lopettaa lentämisen Kiinaan. Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele, vaan suorastaan vastustaa rajoituksia matkustamiseen ja kauppaan epidemian vuoksi. Järjestö tulee vaatimaan näyttöön perustuvia perusteluita niiltä mailta jotka sellaisia ovat toimeen panneet.

Air France KLM, British Airways, Lufthansa ja Virgin Atlantic ovat kokonaan lopettaneet lennot Manner-Kiinaan. Lisäksi Google ja Ikea ovat sulkeneet Kiinan-toimintonsa.

Monet maat evakuoivat kansalaisiaan Wuhanista. Britannian evakuointilento Wuhanista lähti yöllä. Eteläkorealaisten ensimmäinen lento laskeutui kotimaahan, ja evakuoidut joutuivat heti karanteeniin. Myös Japani jatkaa evakuointilentoja.

Kiina on hillinnyt viruksen leviämistä tiukoilla matkustusrajoituksilla, joilla estetään ihmisiä liikkumasta maan sisällä.

Osakemarkkinat ovat heilahdelleet koronaviruksen takia. Talousvaikutukset ovat suuret ainakin Kiinassa, jossa jo nyt joudutaan rajoittamaan teollisuustuotantoa viruksen matkustusrajoitusten takia.

Sars-viruksen talousvaikutukset olivat karkeasti arvioituna 30 miljardin euron luokkaa. Koronavirus tarttuu kuitenkin helpommin kuin Sars, joten koronaviruksen maailmanlaajuiset talousvaikutukset ja kuolonuhrien määrät todennäköisesti kasvavat Sarsia suuremmiksi.

Koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä on silti sarsiin verrattuna pieni. Koronaviruksen tappavuus on noin kolme prosenttia varmistetuista tartunnoista, kun sarsiin menehtyi noin kymmenen prosenttia tartunnan saaneista. Wuhanin koronaviruksen tilanne kuitenkin elää koko ajan.

Länsimaiset tutkijat ovat päässeet jo perehtymään koronavirukseen vastatoimien kehittämiseksi. Australialaisinstituutti onnistui kasvattamaan virusta koronaviruspotilaan näytteestä.

THL muistuttaa, että tämänhetkisen tiedon mukaan Kiinasta epidemia-alueelta tuotujen tai esimerkiksi postitse lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn Suomessa ei liity riskiä saada koronavirustartunta.

Viruksen leviämiseen liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan lisää tietoa. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että Wuhan-koronavirus leviäisi tuontitavaroiden kautta, eikä tällä tavalla tapahtuneita tartuntoja ole havaittu.

