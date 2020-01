Osa koronavirukselle altistuneista on karanteenissa Rovaniemellä – lähes kaikki ovat ulkomaalaisia

Virpi Niemistö

Jami Jokinen

Ilari Tapio

Koronavirukselle altistuneiden määrä Suomessa oli noussut torstaihin puoleen päivään mennessä jo 24:ään. Lähes kaikki ovat ulkomaalaisia.

Heistä muutamia on otettu karanteeniin Lapin keskussairaalaan. Myös kaksi sairaanhoitopiirin työntekijää on jäänyt varmuuden vuoksi etätöihin kotiin. He olivat alkuvaiheessa lyhyen ajan tekemisissä potilaan kanssa.

Sairaalassa karanteenissa olevat muutamat henkilöt ovat olleet potilaan kanssa tekemisissä pitkään. Käytännössä he ovat perheenjäseniä tai muita matkaseuralaisia. Heiltä on otettu näytteitä analysoitavaksi, mutta tuloksia ei ole vielä saatu.

Asiasta kertoi päivällä infektiotautien ylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä. Hän osallistui myös aiheesta torstai-iltana Rovaniemellä järjestettyyn tiedotustilaisuuteen.

Vielä keskiviikkona asiantuntija-arvio oli, että virukselle mahdollisesti altistuneita olisi enintään 15.

– Koska he ovat ulkomaalaisia, heidän kartoittamisensa on ollut hieman hankalaa. Nimitietojen ja yhteystietojen saaminen on ollut hitaampaa kuin se olisi suomalaisten henkilöiden yhteydessä, Broas totesi tiedotustilaisuudessa.

Altistumiskriteerinä käytetään vähintään 15 minuutin oleskelua samassa tilassa virustartunnan saaneen ja oirehtivan kanssa. Lyhyitä, ohimeneviä hetkiä ei katsota altistumisriskiksi.

Jotkut hengitystieinfektiot voivat olla tarttuvia jo ennen oireiden puhkeamista. Wuhanin koronaviruksenkin kohdalla tätä on pidetty mahdollisena, mutta asiaan liittyy paljon epävarmuutta. Lisäksi mahdollinen oireettoman ajan tarttumisaika on hyvin lyhyt.

Tämän vuoksi mahdollisesti altistuneiden määrä on arvioitu pieneksi, eikä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla liikkuneilla katsota olevan riskiä.

Kiinan Wuhanista saapunut ja Saariselällä oleillut 32-vuotias kiinalaismatkailija hakeutui tiistaina terveydenhoidon päivystykseen, koska hänellä oli ollut hengitystieinfektion oireita.

Tapaus varmistui koronavirustartunnaksi keskiviikkona illansuussa.

Kiinalaisnainen on edelleen Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä eristyksessä. Hänen kuntoon kuvaillaan hyväksi.

Eritys puretaan, kun hänet on todettu Wuhanin koronavirukselle negatiiviseksi kahdessa testissä. Sairaalahoidon kesto arvioidaan kliinisin perustein, joten periaatteessa eristys voi jatkua myös muualla kuin sairaalassa.

Ylilääkäri Broas kertoo, että tällä hetkellä kaikki mahdollinen työpanos käytetään virukselle mahdollisesti altistuneiden kartoitukseen ja heidän kontaktointiin.

Henkilöihin otetaan yhteyttä ja heitä seurataan 14 vuorokauden ajan. Jos heillä alkaa esiintyä oireita, tilanteeseen voidaan reagoida hyvin nopeasti.

Seurannalla ja reagoinnilla pyritään varmistamaan, että lisätartuntoja ei tapahdu tai että niitä tapahtuu mahdollisimman vähän.

Viime perjantaina Lapissa oli Wuhanin koronavirusepäily, kun kiinalaiset isä ja poika kärsivät hengitystieinfektio-oireista. Myös he olivat lähtöisin Wuhanin alueelta.

Epäily osoittautui tutkimuksissa turhaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti torstaina, että tämänhetkisen tiedon mukaan Kiinasta epidemia-alueelta tuotujen tai esimerkiksi postitse lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn Suomessa ei liity riskiä saada koronavirustartunta.

– Wuhan-koronaviruksen leviämiseen liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan lisää tietoa. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että Wuhan-koronavirus leviäisi tuontitavaroiden kautta, eikä tällä tavalla tapahtuneita tartuntoja ole havaittu, tiedotteessa todetaan.

Tyypillisesti koronavirukset eivät säily pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa päiväkausia. Koronavirukset myös leviävät tehokkaimmin pisaratartuntana.

Suomen ulkoministeriö kehottaa Kiinaan matkustavia suomalaisia tarkistamaan Kiinan matkustustiedote ulkoministeriön verkkosivuilta.

Ministeriö suosittelee Kiinassa paikan päällä kiinnittämään huomiota käsihygieniaan sekä välttämään eläinkontakteja ja varsinkin toreja, joissa myydään eläviä eläimiä.

Kiinassa olevien tai sinne matkaa suunnittelevien suomalaisten suositellaan täyttävän matkustusilmoituksen.