Saariselällä Wuhan-virukselle altistuneisiin yritetään ottaa yhteyttä tänään – riskinarvioinnissa on vartin sääntö

Altistumisajan arvioidaan alkaneen perjantaina tai lauantaina, mikä vähensi mahdollisesti altistuneiden määrän 15:een. Suurin osa heistä on ulkomaalaisia.

Jami Jokinen

Wuhanin koronavirukselle Suomessa altistuneisiin henkilöihin yritetään ottaa yhteyttä tänään. Kartoituksesta ja seurannasta vastaa Lapin sairaanhoitopiiri.

Altistuneita seurataan maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksen mukaisesti 14 vuorokauden ajan. Tällä pyritään varmistamaan, että lisätartuntoja ei tapahdu tai että niitä tapahtuu mahdollisimman vähän.

– Voimme reagoida hyvin nopeasti, jos oireita esiintyy, korostaa Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas.

Suomen ensimmäinen Wuhan-virustapaus varmistui keskiviikkoiltana.

Potilas on 32-vuotias Kiinan kansalainen, joka oli lähtenyt viime viikon lopulla Wuhanista Suomeen. Hän jatkoi Helsinki-Vantaan lentoasemalta Ivaloon ja edelleen Saariselälle.

Sunnuntaina hän alkoi saada hengitystieinfektion oireita, ja hakeutui niiden vuoksi terveydenhoidon päivystykseen tiistaina. Lähtötietojen ja oireiden vuoksi potilas siirrettiin Lapin keskussairaalaan ja siellä eristykseen.

Viruksesta sairastunut henkilö on oleillut oireita saatuaan vain Saariselän alueella.

Jotkut hengitystieinfektiot voivat asiantuntijoiden mukaan olla kuitenkin tarttuvia jo ennen oireiden puhkeamista.

– Yleensä puhutaan edellisestä päivästä, huomauttaa ylilääkäri Taneli Puumalainen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Tarttumista jo oireettomana aikana on pidetty mahdollisena myös Wuhanin koronaviruksen kohdalla, mutta asiaan liittyy edelleen paljon epävarmuutta.

– Tämä ei alustavien tietojen mukaan ole erityisen tarttuva virus ja toisaalta on epävarmuutta, tarttuuko se oireettomana lainkaan. Aikaikkuna jolloin tähän tapaukseen liittyen on voinut tapahtua altistumista, on varsin lyhyt.

Suomessa altistumisriskiä arvioitiin kartoittamalla henkilöitä, joiden kanssa tartunnan saanut on ollut tekemisissä oireiden alettua tai 1-2 vuorokautta ennen sitä. Näin ollen riskiaika olisi alkanut viime viikon perjantaina tai lauantaina.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaikkia virustartunnan saaneen kanssa tekemisissä olleiden ei kuitenkaan arvioida altistuneen.

Broasin mukaan koronavirustartunnan saaneen kanssa on vietettävä samassa tilassa vähintään 15 minuuttia ennen kuin altistumisriski on merkittävä.

– Lyhyitä, ohimeneviä hetkiä ei katsota altistumisriskiksi, hän toteaa.

Arvioidun tartunta-ajan ja potilaan liikkumisalueen vuoksi altistuneiden määrä on tässä tapauksessa arvioitu pieneksi, eikä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla liikkuneilla katsota Puumalaisen mukaan olevan erityistä riskiä.

Suurin osa altistuneista on Broasin mukaan ulkomaalaisia. Tämän tarkempaa tietoa sairastuneen liikkumisesta tai esimerkiksi altistuneiden ammatista ei yksilönsuojan vuoksi anneta.

Lain mukaan esimerkiksi altistuneita ihmisiä voidaan tietyissä tartuntatautitilanteissa määrätä myös karanteeniin eli heidän liikkumistaan voidaan rajoittaa, vaikka oireita ei olisikaan. Toistaiseksi THL ei kuitenkaan suosittele karanteeneja.

Viruksen sairastuttama potilas on kuumeinen, mutta ei tarvitse esimerkiksi tehohoitoa.

Eritys voidaan purkaa, kun hänet on todettu Wuhanin koronavirukselle negatiiviseksi kahdessa testissä. Sairaalahoidon kesto arvioidaan kliinisin perustein, joten periaatteessa eristys voi jatkua myös muualla kuin sairaalassa.

Lapissa tutkittiin mahdollista Wuhanin koronavirustartuntaa jo viime perjantaina, mutta epäily osoittautui tutkimuksissa turhaksi.

Keskiviikkona varmistunut tapaus ei viranomaisen mukaan muuta merkittävästi riskikuvaa Suomessa. Sitä eivät tekisi vielä muutamat uudetkaan tapaukset.

– Taudin leviämisen riski Suomessa on edelleen hyvin pieni, joten ei kannata huolestua, painottaa terveysturvallisuudesta vastaava johtaja Mika Salminen THL:stä.