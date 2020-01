Ruotsalaisen Saabin uuden hävittäjän testiviikko alkaa Pirkkalassa – Gripen E lentää ensimmäisestä kertaa Ruotsin rajojen ulkopuolella

Joonas Kuikka

Suomeen lentää jo tammikuun kolmas eurooppalainen hävittäjäpuolustusjärjestelmä testattavaksi, kun vuorossa on Eurofighterin ja ranskalaisen Rafalen jälkeen ruotsalaisen Saabin Gripen E.

Saabin tarjous sisältää yksi- ja kaksipaikkaisten Gripenin E- ja F-mallien lisäksi kaksi Global Eye -valvontalentokonetta, jotka toimivat tehokkaine tutkineen yhtenä ilmataistelujen johtokeskuksena selustan ilmatilassa.

Satakunnan lennostoon Pirkkalaan tulee Saabin mukaan kolme lentokonetta: yksi uusi Gripen E, yksi vanhemmasta Gripen D:stä muokattu kaksipaikkainen E:n teknologian koelentoversio ja yksi Global Eye.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Gripen E lentää Ruotsin rajojen ulkopuolella. Brasilia on tilannut Gripen E:n, mutta ensimmäinen brasilialaishävittäjä on tällä hetkellä koulutusvaiheessa Linköpingissä.

Gripenin testijakso kestää 29.1.–6.2. Testauslennot toteutetaan arkipäivisin. Suomalaispiloteilla ei ole asiaa yksipaikkaisen Gripen E:n ohjaimiin, mutta muokatun Gripen D:n ja Global Eyen kyytiin todennäköisesti pääsevät suomalaisetkin.

Gripen E ei ehtinyt valmistua Sveitsin testilentoihin, mikä pakotti Saabin ulos Sveitsin hävittäjävalinnasta.

Kesällä 2019 Saab kertoi, ettei Gripen E ole vielä valmis testattavaksi. Putoaminen Sveitsin kilvasta oli Saabille kirvelevä tappio, sillä maa jo kertaalleen valitsi kehitysvaiheessa olleen Gripen E -hävittäjän tulevaksi hävittäjäkseen.

Sveitsiläiset päättivät kuitenkin vuonna 2014 kansanäänestyksessä prosentein 53–47, että hävittäjäkauppa ei toteudu. Sveitsissä kaikista tärkeistä päätöksistä pidetään kansanäänestys.

Gripen E on toistaiseksi myyty Ruotsin lisäksi Brasiliaan.

Suomi olisi Saabin ja Ruotsin näkökulmasta unelma-asiakas, sillä mailla on pitkälle meneviä puolustusyhteistyösuunnitelmia.

Puolustusyhteistyö on syventynyt vuosi vuodelta ja sillä on myös suomalaisten tuki. Suomen sotilaalliseen yhteistyöhön Ruotsin kanssa suhtautuu myönteisesti peräti 96 prosenttia suomalaisista, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n vuoden 2019 lopulla Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Gripenin jälkeen testivuorossa ovat amerikkalaiset Lockheed Martinin F-35 ja Boeingin Super Hornet. Amerikkalaiset hävittäjät testataan helmikuun aikana.

Yhdysvaltojen kanssa tehtävään sotilasyhteistyöhön suhtautuu myönteisesti MTS:n kyselyn mukaan vain 52 prosenttia suomalaisista. Yhdysvallat on Suomen toiseksi tärkein puolustusyhteistyökumppani Ruotsin jälkeen.

Hävittäjiä ei kuitenkaan valita huutoäänestyksellä, eikä valinta liity puolustusyhteistyön jatkumiseen. Kaikkien hävittäjien testitulosten perusteella toteutetaan ilmataistelusimulaatioita ja lopullisiin tarjouksiin ja hävittäjämääriin perustuva pitkäaikainen sotapeli.

Suomi valitsee tulevan hävittäjänsä vuonna 2021 sen mukaan, mikä järjestelmä on suorituskykyisin nyt ja tulevaisuudessa.