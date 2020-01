Hallitus antaa vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon – Haatainen lupaa vahtia, että lupaprosessit nopeutuvat

Helsinki

Kirsi Turkki

Hallitus pohti tänään parituntisessa kokouksessaan Säätytalossa työllisyystoimien edistymistä. Epäviralliseen päivällä pidettyyn iltakouluun osallistuivat hallituspuolueiden ministerit, valtiosihteerit, erityisavustajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi, että yhdeksi keskeiseksi keinoksi nousee työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen.

– Olen käynnistänyt työperäisen maahanmuuton prosessin ja lainsäädännön läpikäynnin. Yrityksiltä on tullut viestiä laajalti eri puolilta Suomea, että osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut ja osaajia ei löydetä riittävästi Suomesta. Niitä löytyy muualta, mutta prosessi on hidas.

Yritysten rekrytointiongelmista kertoo se, että työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuussa avoinna yli 100 000 työpaikkaa.

Haatainen on perustanut työministeriöön työperäisen maahanmuuton yksikön, jonka kautta perataan lait, pykälät ja käytännöt. – Yritysten kasvupotentiaalin on voitava toteutua. Vahdin tiukasti, että päästään nopeampiin prosesseihin.

Haatainen sanoi, että hän ei pysty eikä halua arvioita, paljonko työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen tuo hallituksen syksyyn mennessä tavoittelemasta 30 000 työpaikasta. Hallituksen tavoite on 75 prosentin työllisyysaste ja 60 000 lisätyöllistä vuonna 2023. Vuoden 2020 syksyllä hallituksella tulee olla osoitettavissa 30 000 uutta työpaikkaa vastaavat toimet.

– Se on merkittävä asia, koska monissa yrityksissä on huutava pula työntekijöistä ja se vaatii, että prosessi on nopea. Haatainen kuitenkin painotti, että työperäisen maahanmuuton saatavuusharkinnasta pidetään kiinni.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Haatainen lupaa kertoa lähiviikkoina tarkemmin millainen hanke on.

Opetusministeri Li Andersson ja sisäministeri Maria Ohisalo saapuivat hallituksen päiväkouluun.

Työperäisen maahanmuuton oleskeluluvista päättää Maahanmuuttovirasto, Migri. Viime vuonna työ nousi perheen ohi yleisimmäksi ensimmäisen oleskeluluvan hakuperusteeksi. Vuonna 2019 jätettiin 12 687 ensimmäistä oleskelulupahakemusta työn perusteella. Vuonna 2018 työn perusteella oleskelulupia haettiin 10 805.

Työntekijöiden oleskelulupien hakemusajat venyivät viime vuonna yli puolen vuoden mittaisiksi. Kokonaiskäsittelyaika oli keskimäärin 192 vuorokautta. Käsittelyaikaa pidentää se, että lupiin tarvitaan TE-keskuksen saatavuusharkintaan liittyvä arvio.

Erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat käsiteltiin Migrissä nopeammin. Niiden käsittelyaika oli vajaat kaksi kuukautta eli 49 päivää.

Hallitusohjelmassa tavoitteena on, että työperäisen maahanmuuton oleskeluluvat käsiteltäisiin kuukaudessa. Maahanmuuttoviraston rahoitusta on leikattu, kun turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt. Hallitus myönsi syksyn lisätalousarviossa Migrille lisää rahaa, ettei oleskelulupien käsittely hidastuisi nykyisestään.

Työministeri Tuula Haatainen valmistelee hallituksen työllisyystoimia.

Lue myös:

Arviointineuvosto kritisoi hallitusta: "Kulutusta pitäisi lisätä vasta, jos työllisyystavoite saavutetaan"