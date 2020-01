Lapissa uusi koronavirusepäily, yksi kiinalainen turisti tuotu hoitoon – viruksen leviäminen jatkuu Kiinassa

Kiinalaismatkailijan virusnäytteet lähetetään aamulla Helsinkiin tutkittavaksi, ja tuloksia odotetaan tänään. Potilaalla on hengitystieinfektio-oireita, ja hän on kotoisin Wuhanin alueelta. Virukseen on tällä hetkellä kuollut Kiinassa 132 ihmistä.