Uusi koronavirusepäily Suomessa: kiinalainen matkailija eristetty Lapin keskussairaalassa

Kiinalainen matkailija on tuotu Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle eristykseen koronavirusepäilyn vuoksi.

Matkailija on kotoisin Wuhanin alueelta, josta hän on lähtenyt viisi vuorokautta sitten, ja hän on sairastanut kaksi vuorokautta hengitystieinfektiota, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas STT:lle.

Matkailija oli hakeutunut alun perin Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen. Matkailija on alle 40-vuotias ja hänen kuntonsa on kohtuullisen hyvä, Broas kertoo.

Potilaasta on otettu näytteet ja ne lähetetään Helsinkiin aamulla Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) tutkittavaksi.

– Uskoisin, että huomisen päivän aikana saadaan tuloksia, Broas sanoo.

Koronaviruksen oireet ovat samantyyppisiä kuin influenssassa ja muissa flunssissa. Potilas täytti kuitenkin kolme kriteeriä varotoimenpiteille, eli hän on tulossa Wuhanista, hänellä on hengitystieinfektio-oireita sekä kuumetta.

Broasin käsityksen mukaan kyseessä on lomamatkailija, mutta tämän tarkka matkareitti ja mahdolliset muut olinpaikat Suomessa ennen Ivalon tuloa ovat vielä selvittämättä.

Suurin osa koronavirustartunnoista on peräisin Wuhanin kaupungista Kiinasta ja sen ympäristöstä. Wuhanin koronavirukseen kuolleiden määrä Kiinassa nousi tiistaina jo 106:een.

Ivalossa epäiltiin viime viikolla koronavirusta kahden muun kiinalaismatkailijan tapauksessa, mutta epäilyt paljastuivat aiheettomiksi.

Uusimmasta epäilystä kertoi ensin Iltalehti.