Poliisi tutkii murhaa Tampereella – pyytää yleisöltä vihjeitä karkuun lähteneestä tekijästä

Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Tampereella. Rikoksen uskotaan tapahtuneen Viialan asuinalueella Vasaratiellä tiistaiaamuna kello kuuden ja 7.13 välisenä aikana.

Poliisi epäilee, että toinen mies surmasi keski-ikäisen tamperelaismiehen. Menehtynyt löydettiin omasta asunnostaan.

Rikosta tutkitaan murhana.

Epäilty tekijä poistui paikalta maastoon kohti valtatietä yhdeksän. Poliisi on onnistunut jäljittämään miehen reittiä niin, että uskoo hänen jatkaneen matkaansa läheiseltä Leipakantieltä lounaaseen kääntyvälle polulle.

Hänen epäillään ylittäneen meluvallin ja ylittäneen Pyhäjärventien Turtolankadun sillalta. illan ylitettyään epäilty on poliisin mukaan kääntynyt etelään Pyykkiojankadun suuntaan.

Epäilty tekijä on loukkaantunut. Hän vuotaa tai ainakin on vuotanut verta. Poliisi pyytää yleisöltä apua ja vihjeitä tekijän tavoittamiseksi. Sisä-Suomen poliisi huomauttaa tiedotteessaan, että mies saattaa olla vaarallinen.

Epäilty on nuorehko, noin 175-senttinen mies. Ruumiinrakenteeltaan mies on hoikka tai normaalivartaloinen. Miehellä ei ole partaa. Hänellä on tekohetken jälkeen ollut päässään tumma pipo, jonka alaresori on taitettu kaksin kerroin. Yllään miehellä on ollut mustavalkoinen takki, jossa on E-kirjaimella alkavaa kirjoitusta. Jalassa miehellä on ulkoiluhousun tyyppiset housut ja mahdollisesti varrelliset kengät.

Mahdolliset vihjeet voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 399 8024.