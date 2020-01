Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden haku käynnistyi tiistaina 28. tammikuuta. Hakujakso lokakuussa alkavaan koulutukseen päättyy 10. maaliskuuta.

Poliisiammattikorkeakoulu ei ole mukana yhteishaussa, vaan koulutukseen on neljä hakujaksoa vuodessa.

Vuonna 2020 alkaviin koulutusryhmiin on aloituspaikkoja yhteensä 400, joista 25 on varattu ruotsinkieliseen koulutukseen.

– Polamkista valmistuneille on tarjolla monipuolinen ammatti, ja opiskelijat pääsevät harjoittelemaan työtä jo koulutuksen aikana. Meillä opiskellaan paitsi lakipykäliä, myös esimerkiksi voimankäyttöä, psykologiaa, ajotekniikkaa, tietojärjestelmiä ja rikostutkintaa. Opintoihin kuuluu myös palkallinen harjoittelu poliisilaitoksella, opintoasiainpäällikkö Jyrki Haapala kertoo Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteessa.

Tutkintoon haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen valintakokeen perusteella. Valintakokeessa voi saada eniten pisteitä soveltuvuuden arvioinnista, jonka osuus on yhteensä 50 prosenttia. Kirjallisesta kokeesta on jaossa 30 prosenttia kokonaispisteistä, ja kuntokokeen osuus on 20 prosenttia. Kuntokoe koostuu kestävyyskokeesta, ketteryyskokeesta, ylätaljan- ja leuanvedosta sekä penkkipunnerruksesta. Kaikki Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijahaun valintaperusteet on listattu täällä.

Poliisiammattikorkeakoulun kirjallisen kokeen arviointi uudistui tänä vuonna. Tulevaisuudessa poliisiopiskelijoiden kirjallisiin lahjoihin panostetaan aiempaa enemmän, sillä jatkossa essee ja samalla koko valintakoe hylätään, jos hakija saa nolla pistettä esimerkiksi oikeakielisyyden arvioinnissa.

– Kirjallinen ilmaisutaito on yksi poliisityön keskeisistä elementeistä, ja haluamme entisestään korostaa sen merkitystä valintakoevaiheessa, Polamkin rehtori Kimmo Himberg perustelee tiedotteessa.

Esseekokeessa hakija vertailee kolmea artikkelia annetusta näkökulmasta. Kaksi vertailtavaa artikkelia on valintakoekirjasta ja yksi artikkeli jaetaan koetilaisuudessa.

Tammikuun hakujaksossa on käytössä uusittu valintakoekirja Kun isolla kengällä astuu, jää iso jälki. Uusi valintakoekirja on saatavilla myös äänikirjana.

Poliisikoulutukseen ja siihen hakemiseen liittyvät tiedot on koottu osoitteeseen polamk.fi/haku.