Hämeenlinnan henkirikos: Mies surmasi julmalla tavalla ensin entisen naisystävänsä ja sitten itsensä

Poliisi kertoi lisätietoja Hämeenlinnassa viikko sitten maanantaina tapahtuneesta henkirikoksesta. Hämeenlinnalaisesta yksityisasunnosta löytyi viikko sitten maanantaina kuolleena mies ja nainen. Tutkimuksissa selvisi, että kyseessä oli aiemmin eronnut pariskunta. Mies oli surmannut ensin naisen ja sitten itsensä. Murha oli tehty teräaseella. Henkirikos oli tehty vain hieman ennen poliisin tuloa paikalle. Poliisin hälytti paikalle kello 22.30 samassa rapussa asuva henkilö, joka havaitsi rappukäytävässä merkkejä mahdollisesta rikoksesta.

Poliisin mukaan tapauksesta ja siihen liittyvistä asioista on sosiaalisessa mediassa keskusteltu runsaasti, sillä surma on koskettanut laajasti alueen asukkaita.

– Vaikka surman tekotapa on ollut raaka ja julma, ovat somessa liikkuvat huhut tekotavasta liioiteltuja. Poliisi muistuttaa hienotunteisuudesta rikoksen uhria ja hänen läheisiään kohtaan. Myös sosiaalisessa mediassa voi kirjoituksellaan tai julkaisullaan syyllistyä rikoksen tunnusmerkistön täyttävään toimintaan. Poliisi seuraa tiiviisti sosiaalisen median kirjoituksia, poliisin tiedotteessa muistutetaan.

Rikoksesta epäilty mies on saapunut Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana ja on viimeksi oleskellut Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla. Asianomistaja on suomalainen nainen.

Asiaa tutkintaan murhana. Tutkinnassa on voitu poissulkea muiden henkilöiden osuus rikokseen eli kenenkään muun ei epäillä osallistuneen tekoon tai myötävaikuttaneen siihen.