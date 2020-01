Ivalon kiinalaisturisteilla ei ole koronavirustartuntaa – THL:n mukaan yksittäiset tartuntatapaukset ovat Suomessakin mahdollisia

Olli Miettunen

Pekka Mauno

Kahdella Kiinan Wuhanista Suomen Lappiin tulleella matkailijalla ei ole koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Näytteet tutkittiin perjantaina THL:n laboratoriossa Helsingissä.

THL:n mukaan uusintatestejä ei tarvita. Nyt saatu negatiivinen tulos varmisti, ettei Kiinasta tulleilla isällä ja pojalla ole koronavirusta.

Kun laboratoriotutkimusten tulos tuli perjantai-iltana Inarin johtavan lääkärin Outi Liisanantin kommentti tilanteeseen oli: Nyt me lähdemme kaikki kotiin.

Kaikki kiinalaisperheen jäsenet olivat perjantaipäivän eristyksessä, mutta pääsivät heti THL:sta tulleen tiedon jälkeen matkanjärjestäjän järjestämään majoitukseen.

– Heidän kuntonsa oli sellainen, etteivät he olleet sairaalahoidon tarpeessa, kertoo Liisanantti.

Lääkäri ennakoi jo päivällä

Liisanantti kertoi aiemmin perjantaina tiedotustilaisuudessa Ivalossa, että koronavirusepäilyssä olleet potilaat olivat eristyksissä Ivalon terveyskeskuksen vuodeosastolla näytteiden tutkimisen ajan.

Myös perheen äiti oli karanteenissa.

Päätös testeistä tehtiin THL:n ohjeiden mukaan, koska potilailla oli hengitystieoireita ja he olivat lähtöisin Wuhanin alueelta.

– Heillä on hengitystieinfektio-oireita. He ovat hyväkuntoisia. Mahdollisuus virukselle on yksi miljoonasta. Näkisin että ihmiset ja turistit ovat turvassa, Liisanantti ennakoi perjantaina päivällä.

Potilaat tulivat Suomeen Norjasta, mutta heidän reittiään ei ole kerrottu julkisuuteen. Reitti on kuitenkin terveysviranomaisten tiedossa.

Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti kertoi potilaiden olleen eristyksissä virusnäytteiden tutkimisen ajan.

Kunnanjohtaja: Yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine kertoi, että kunta pystyi reagoimaan yllättävään tapahtumaan nopeasti.

– Kunta toimii yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa tässä asiassa.

Laineen käsityksen mukaan hoitoon hakeutuneet henkilöt eivät ole olleet Inarin puolella majoittumassa, mutta he ovat hakeutuneet kuntaan hoitoon.

Kunnassa varauduttiin kaikkiin vaihtoehtoihin, ja tilanne pyrittiin tutkimaan mahdollisimman nopeasti.

Ivalon terveyskeskuksen oveen kiinnitettiin päivällä lappu, jossa kehotettiin välttämään vierailuja koronavirusepäilyjen vuoksi.

Koronavirus aiheuttaa vakavaa hengitystieinfektiota, johon voi liittyä keuhkokuume.

Kuumeseulontojen tehokkuudesta ei näyttöä

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset Wuhan-koronavirustapaukset ovat Suomessakin mahdollisia.

– Tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää jatkotartuntojen riskiä, sanoo Puumalainen THL:n tiedotteessa.

Maahan tulevien matkailijoiden kuumeseulonnan tehokkuudesta ei ole olemassa näyttöä eikä Maailman terveysjärjestö WHO sitä suosittele.

– Lentokentällä tehtävien seulontojen sijaan on parempi panostaa siihen, että tarvittaessa matkailijat ohjataan tutkimuksiin ja hoitoon, toteaa Puumalainen.

Juttua täydennetty kello 20.31.