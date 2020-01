Ylilääkäri: Lappilaisilla ei ole vieläkään syytä pelkoon

Olli Miettunen

Ivalon terveyskeskuksen johtava lääkäri Outi Liisanantti ja Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine vakuuttavat, että matkailija voi pelkäämättä tulla Inariin ja Lappiin lomailemaan koronavirusepäilystä huolimatta.

Lääkärin veikkaus on, että vaarallisen taudin ilmestymiseen alueelle on yksi mahdollisuus miljoonasta.

– Näkisin että täällä ihmiset ja turistit ovat äärimmäisen hyvässä turvassa, Liisanantti arvioi.

Utsjoen ja Inarin alueella sata vuotta sitten raivonnut espanjantauti osoitti, että valmiina kaikkeen pitää olla. Nyt matkailun kasvaessa on valmiudesta pidetty huolta.

Perjantaina hengitystieoireiden vuoksi hoitoon hakeutuneen kiinalaisperheen lisäksi muita tapauksia ei ole tiedossa, ja mahdolliset altistuneet on kartoitettu.

– Henkilökunta on osoittanut äärimmäistä osaamista myös tämmöisten vaarallisten virusten hoidossa.

Norjan kautta tulleiden kiinalaisten matkareitti on selvillä, ja tarvittaessa väestöä sen varrella voidaan ohjeistaa sairastumisriskin varalta. Koronaviruksen oireet ovat terveellä lieviä, ja Kiinan Wuhanissakin moni voi sairastaa tietämättään.

– Jos on tullut Wuhanin alueelta tai ollut kontaktissa viimeisten kahden viikon aikana Wuhanin alueelta oleviin ihmisiin, ja kuumetta on yli 38 astetta ja hengitystieinfektion oireet, Liisanantti kertaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjausta koronavirusepäilystä.

– Nämä olivat valveutuneita matkailijoita, lääkäri sanoo kahdesta Ivalon terveyskeskukseen perjantain vastaisena yönä hakeutuneesta kiinalaisesta.

Inarin kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Seppänen muistelee, että jo vuosia sitten lintuinfluenssan iskettyä maailman lähes polvilleen sen arvioitiin ensimmäisenä Suomessa löytyvän Inarista. Ja niinhän siinä kävi – melkein.

– Sitä mietittiin, missä se saattaisi tulla. Minulla on semmoinen muistikuva, että se oli nimenomaan täällä, mutta onneksi se osoittautui silloin vain epäilyksi, Seppänen palaa vuosien taakse.

Inarissa valmiutta on nostettu ja sen varalta harjoiteltu. Seppänen muistuttaa, että on kyse vilkkaasta matkailualueesta, mutta Lapin keskussairaalan ja THL:n ohjeistuksia noudattamalla voidaan olla rauhallisin mielin. Hänellä itsellään on valmiussuunnitelmista ja varautumisesta jo 20 vuoden kokemus.

– Toivottavasti tämä jää tämmöiseksi tehokkaaksi harjoitukseksi, Liisanantti sanoo.