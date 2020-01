Yle: Ivalossa epäillään kahden kiinalaisen turistin kantavan koronavirusta – alustavia tuloksia odotettavissa vielä tänään

Ylen mukaan kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista matkailijaa on hakeutunut hoitoon Ivalossa.

Tanja Nuotio

Ivalossa on paljastunut kaksi koronavirusepäilyä, kertoo Yle. Ylen mukaan kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista matkailijaa on hakeutunut hoitoon.

Yle uutisoi, että kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaista on hakeutunut viime yönä Ivalon terveyskeskukseen influenssaoireiden vuoksi.

– Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas kertoi Svenska Ylelle, että potilaista otettiin näytteet perjantaiaamuna. Ne lähetetään Helsinkiin analysoitavaksi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo Ylelle, että näytteet saapuvat Helsinkiin aamupäivän aikana analysoitavaksi. Hän arvelee, että tulokset näytteistä saataneen alkuillasta.

Ylen mukaan kyseessä on kiinalainen perhe, joka on kiertänyt Lappia nyt muutaman päivän ajan.

Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo 25 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 800 on sairastunut. Kiina on tehnyt jälleen uusia toimenpiteitä viruksen torjumiseksi.

Lue myös:

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tyks on varautunut koronaviruksen leviämiseen – ohjeistus koko sairaanhoitopiirille annetaan tänään

Koronavirukseen on kuollut jo 25 ihmistä Kiinassa – kymmenen kaupungin julkinen liikenne on keskeytetty

Raisiolainen Eetu Hokkanen lomailee Kiinan Suzhoussa – "Ihmiset ovat täällä peloissaan ja varuillaan"

Kolumni: Rotan vuosi alkaa uhkaavasti Kiinassa

Turkulaisopiskelija pakeni viranomaisten eristämästä Wuhanista viimeisellä junavuorolla – "massoittain ihmisiä juoksi kyytiin täpötäydellä kiinalaisella asemalla"