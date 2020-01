Espoon henkirikoksessa äiti murhasi lapsensa

Espoo Suurpellossa viime viikon sunnuntaina tapahtunut henkirikos on varmistunut yksityisasunnossa tapahtuneeksi perheen sisäiseksi rikokseksi, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Rikoksesta epäilty on äiti ja uhri on hänen alle kouluikäinen lapsensa.

Poliisin mukaan äiti ja lapsi olivat tekohetkellä kahdestaan asunnossa, eikä tekoon liity muita osallisia. Epäilty on tunnustanut teon, ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut hänet tänään.

Sekä epäilty että uhri ovat Britannian kansalaisia.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii tekoa rikosnimikkeellä murha.

– Esitutkintamateriaalin julkisuutta rajoittavan lainsäädännön vuoksi emme voi antaa asiasta tämän tarkempia tietoja tässä vaiheessa ja tuskin myöhemminkään, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Ilmari Hallamaa.

Syytteen nostamisen takaraja on 27.4.2020.

Poliisi ei tiedota asiasta tämän enempää.