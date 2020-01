Suomen pääministeri kerää ennennäkemätöntä mediahuomiota Davosissa – joutuu torppaamaan haastattelupyyntöjä

Katja Ihatsu

Sveitsin Davosissa parhaillaan käynnissä olevan Maailman talousfoorumin kokouksen puhutuimpia vieraita olivat Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, mutta tänään paikalle saapunut Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) kiinnostaa maailman suuria medioita yhtä lailla.

Jopa niin paljon, että Marin on joutunut kieltäytymään osasta haastattelupyyntöjä. Marinia ovat lähestyneet kansainväliset mediatalot kuten CNN, Deutsche Welle, The Washington Post, The Wall Street Journal ja BBC.

Marinin mediasuhteista ja viestintäasioista vastaava erityisavustaja Pirita Ruokonen kertoo, että pääministeri antaa 5–10 haastattelua keskiviikon ja torstain aikana.

Korkean tason tapaamisia

Marinin ei alun perin pitänyt lähteä Davosiin, mutta osallistumispäätös syntyi lukuisten pyyntöjen takia. Suomea edustavat myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.).

50. kertaa kokoontuva Maailman talousfoorumi kerää lähes 3 000 maailman talous- ja poliittiseen eliittiin kuuluvaa ihmistä tällä viikolla järjestettävään kokoukseen.

Marin osallistuu keskiviikkona klo 17 alkavaan keskusteluun arktisen alueen kohtalosta lämpenevässä maailmassa. Samaan keskusteluun osallistuu muun muassa Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Al Gore, joka tunnetaan illmastonmuutoksen hillintää koskevista dokumenteistaan.

Pääministerin ohjelmassa on kahdenkeskisiä tapaamisia esimerkiksi Saksan puolustusministerin Annegret Kramp-Karrenbauerin kanssa. Keskustelujen yhteydessä hän tapaa Applen, Googlen ja Microsoftin toimitusjohtajat.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Asiat yli iän tai sukupuolen

Marin ja Suomi ovat olleet uudenlaisen kansainvälisen mediahuomion kohteena sen jälkeen, kun 34-vuotias Marin nousi joulukuussa maailman nuorimmaksi pääministeriksi. Se, että hallituksen viisi johtavaa ministeriä ovat naisia, on lisännyt kiinnostusta.

Time julkaisi ennen kokousta Marinin haastattelun Davos-erikoisnumerossaan. Etusivulle nostetussa jutussa Marin kommentoi häneen kohdistunutta julkisuutta käytännönläheisellä tyylillään sanomalla että huomio on myös häiriötekijä.

– Totta kai olen kiitollinen siitä, että Suomi saa tilaisuuden kertoa itsestään. Mutta mielestäni on parempi keskittyä asioihin kuin ihmisiin, hän sanoi lehden mukaan.

Hän korosti asioiden merkitystä nostamalla esiin Greta Thunbergin ilmastoaktivisimin.

– Hän on ei ole roolimalli nuoruutensa tai sukupuolensa takia, vaan koska hän antaa äänen ilmastolle. Asiat inspiroivat ihmisiä.

Marinin hallitus haluaa Suomesta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä. Suomen pääministerin viesti maailman talousjohtajille on, että ilmastonmuutoksen torjunta voi olla kannattavaa ja luoda työpaikkoja.

– Mielestäni ilmastonmuutoksen torjunta ei merkitse korkeampia kuluja ja huonompaa tulevaisuutta, päinvastoin, hän sanoi Timesille.