Nuori mies ryösti kaksi kauppaa veitsellä uhaten maanantai-iltana Hangossa. Hätäkeskus sai ilmoituksen ryöstöstä kello 20. Ilmoituksen mukaan nuori mies oli vienyt ison olutlaatikon kassalinjan ohi maksamatta. Henkilökunta yritti estää miestä pysäköintialueella, jossa mies otti esille veitsen ja uhkasi sillä henkilökuntaan kuuluvaa. Tämän jälkeen mies poistui paikalta.

Poliisipartion vielä ollessa tapahtumapaikalla tuli lähellä olevasta toisesta kaupasta ryöstöhälytys. Epäilyn tuntomerkit täsmäsivät edellisen ryöstön tekijään. Tällä kertaa mies kieltäytyi maksamasta keräämiään tavaroita ja tarttui myyjää kauluksesta uhkaillen samalla kädessä olevalla veitsellään. Mies vaati saada kassassa olevat rahat. Mies poistui kaupasta rahojen kanssa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Miehen henkilöllisyys on koko ajan ollut poliisin tiedossa. Mies on tällä hetkellä vielä alaikäinen, mutta täyttää pian 18 vuotta. Poliisipartiot eivät etsinnöistä huolimatta löytäneet miestä illalla, mutta hänet on tänään otettu kiinni, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Mats Sjöholm.

Miehen käyttämän teräaseen vuoksi tekoja tutkitaan törkeinä ryöstöinä. Törkeästä ryöstöstä säädetty ankarin rangaistus on kymmenen vuotta vankeutta.