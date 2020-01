Laaja UB-vyyhti siirtyy syyttäjälle – Krp: jengipomo kauppasi 30 kiloa amfetamiinia, piti hallussaan 60 asetta ja kääri rikoshyötynä puoli miljoonaa

Poliisin rikollisjärjestö United Brotherhoodiin kohdistaman suuroperaation laajin tutkintavyyhti on valmistumassa. Poliisi epäilee jengiin kytkeytyvistä rikoksista yli 50 henkilöä. Tutkinnan keskiössä on rikollisjärjestön toiminnasta hyötynyt jengijohtaja.

Rebekka Härkönen

Helsinki

Poliisin laaja tutkintavyyhti rikollisjengi United Brotherhoodista (UB) on valmistumassa, tiedottaa keskusrikospoliisi (Krp). Juttu siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle tammikuun loppuun mennessä.

Tutkinta on osa poliisin rikollisjärjestöön kohdistamaa suuroperaatiota, joka alkoi keväällä 2018.

Tutkinnan keskiössä on ollut UB-jengin johtajaksi epäilty, vuonna 1972 syntynyt porvoolainen Tero "Kukkis" Holopainen. Jengipomon lisäksi esitutkinnan keskiössä ovat olleet UB:n Helsingin pääosaston jäseniin.

Poliisi epäilee UB-jengiin kytkeytyvistä rikoksista yli 50 henkilöä. Epäillyistä UB-jengin tai sen alajengin Bad Unionin jäseniä oli rikosten tekoaikaan yhteensä 19 henkilöä.

Kymmenen epäillyistä on ollut tutkintavankeudessa, heistä kolme on edelleen vangittuina.

Keskusrikospoliisi uskoo, että jengijohtaja syyllistyi vuosien 2018–2019 aikana useisiin törkeisiin rikoksiin. Rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä rahanpesu, useat törkeät huumausainerikokset, ampuma-aserikokset, pahoinpitely ja petos.

– Lisäksi järjestön johtamisen osalta häntä epäillään järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta, Krp tiedottaa.

Poliisi Syyskuun poliisioperaatioissa takavarikoitiin yhteensä 35 asetta.

UB-jengiin kohdistetun valtakunnallisen operaatioon on osallistunut useat poliisilaitokset eri puolilla Suomea. Operaatioon liittyviä tutkintoja on käynnissä myös paikallispoliisissa.

– Rikoshyötyä on noin kaksi vuotta kestäneen operaation aikana saatu turvattua poliisin arvion mukaan noin 2,7 miljoonan euron edestä, Krp kertoo tiedotteessaan.

Viime syyskuun alussa poliisi iski voimalla UB-jengiin ja siihen kytköksissä oleviin henkilöihin ympäri Suomea. Poliisi takavarikoi operaatioissa muun muassa 35 varastetuksi ilmoitettua ampuma-asetta.

Poliisi uskoo, että jengijohtaja välitti noin 30 kiloa amfetamiinia eri puolille Suomea, takavarikoituna näistä on neljä kiloa. Lisäksi poliisi epäilee jengipomoa yli tuhannen ekstaasitabletin hallussapidosta ja levityksestä.

Poliisi uskookin, että mies on hankkinut kahden vuoden aikana huumekaupalla yli puolen miljoonan euron rikoshyödyn. Samana aikana mies on pitänyt hallussaan laittomasti 60 asetta, joista 55 on nyt poliisin takavarikossa.

Poliisi Poliisi uskoo, että UB-jengin johtaja rahoitti tämän Porvoossa sijaitsevan asuinkiinteistönsä pääosin rikosrahoilla.

Keskusrikospoliisi on selvittänyt, että UB-jengin johtajaksi epäilty Tero Holopainen on jengin perustajajäseniä. UB on perustettu vuonna 2010.

Poliisin käsityksen mukaan Holopainen on toiminut vuodesta 2016 lähtien jengin ainoana johtajana organisoiden jengin rikollista toimintaa ja päättäen jäsenistä.

– Lisäksi esitutkinnassa epäillään, että epäilty on kontrolloinut jengin jäsenten huumausaineiden käyttöä, ohjeistanut jäseniä viranomaisten kanssa asioimisessa ja ollut tosiasiallinen rikoshyödyn saaja rikollisjärjestön tekemiksi epäillyissä rikoksissa, kuvailee tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio Keskusrikospoliisista.

– Hänen epäillään myös pahoinpidelleen törkeästi järjestön jäsenen tämän puheiden vuoksi.

Poliisi uskoo, että jengijohtaja osti monimutkaisen bulvaanijärjestelyn kautta kiinteistön Porvoosta vuonna 2010 ja rakennutti sinne 200-neliöisen omakotitalon ja autotallin.

– Kiinteistön hankintaan ja talojen rakennuttamiseen on kulunut noin 700 000 euroa, ja varoista valtaosan epäillään olleen rikoksella hankittuja, Krp tiedottaa.

Samaan aikaan jengijohtajan pankkitilien kautta kulki rahaa noin 300 000 euroa. Poliisi epäilee, että miehen hallussa oli noin 100 000 euroa käteisvarat, joista poliisi sai takavarikkoon 26 000 euroa.

– Kuitenkin miehen nettotulot ovat poliisin selvityksen mukaan olleet samalla ajalla vain 40 000 euroa.

Keskusrikospoliisi kertoo tutkineensa UB-vyyhtiä tiiviissä yhteistyössä paikallispoliisilaitosten ja Tullin kanssa. Lisäksi Krp kertoo tehneensä kansainvälistä yhteistyötä on Europolin, Saksan, Espanjan, Viron, Hollannin, Liettuan, Kolumbian, Kroatian ja Serbian kanssa.