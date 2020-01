Petteri Lindholm

Vanessa Valkama

Juutalaisten maailmankongressi (WJC) on "äärimmäisen huolissaan" kansanedustaja Anna Kontulan (vas) ja aktivistiryhmän pyrkimyksestä tunkeutua Gazaan.

Järjestö kritisoi verkkosivuillaan Kontulaa siitä, että hän syyttää lausunnoissaan yksin Israelia Gazan heikosta taloustilanteesta, eikä kommentoi myös Gazaa piirittävän Egyptin roolia.

– Israelin kritisoiminen on hyväksyttävää, kuten minkä hyvänsä muun maan, kun siihen on syytä, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

Sama kritiikki tulisi järjestön mukaan kohdistaa myös muihin valtioihin. Pelkän Israelin syyttäminen on järjestön mukaan antisemitististä.

Myös Helsingin juutalainen seurakunta syytti Kontulaa aiemmin antisemitismistä Facebook-kirjoituksessaan.

– Kritisoimalla ainoastaan Israelin saartoa Gazasta, ja olemalla kohdistamatta mitään kritiikkiä tai toimenpiteitä Egyptin vastaavaan saartoon, on kyseinen kansanedustaja International Holocaust Remembrance Associationin (IHRA) määritelmän mukaan melko todennäköisesti syyllistynyt antisemitismiin”, seurakunta kirjoitti Facebookissa.

Kontula on vastannut kritiikkiin tänään Youtubessa julkaistulla videolla. Video on tekstitetty arabiaksi ja sen on julkaissut Palestiinan kansainvälisten suhteiden neuvosto (CIR Palestine).

Kontula perustelee videolla englanniksi sitä, miksi hän osallistui aktivistiryhmän yritykseen tunkeutua Gazaan. Kontulan mukaan Gazan tilanne ansaitsee maailman huomion.

– Nyt Israel rakentaa ilmatiivistä muuria Gazan ympärille. Kun se on valmis, 2 miljoonaa ihmistä, joista puolet on lapsia, on lukittu sisään. Se on kuin vankila, paitsi että minun maassani vangeilla on enemmän ruokaa ja parempi terveydenhuolto kuin Gazan lapsilla ja he voivat päästä joskus vapaaksi, Kontula sanoo englanniksi.

Videon lopussa Kontula puhuu suomeksi Suomen asekaupasta, jolla hänen mukaansa tuetaan Gazan "laitonta miehitystä".

Juutalaisten maailmankongressi vaatii Kontulalta välitöntä anteeksipyyntöä tämän lausunnoista sekä Israelia että Helsingin juutalaista yhteisöä vastaan. Järjestö myös toivoo, että Suomen hallitus ryhtyy suoriin toimiin, jotta Kontulaa arvioidaan ja nuhdellaan asianmukaisesti.

Kongressi on kotisivujensa mukaan kansainvälinen järjestö, joka edustaa juutalaisyhteisöjä ja -järjestöjä ja ajaa niiden asioita sadassa maassa ympäri maailmaa.

Kongressi kertoo olevansa poliittisesti puolueeton, mutta esimerkiksi tietosanakirja Encyclopaedia Britannican mukaan järjestö on Israelin valtion vahva poliittinen tukija.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Juutalaisten maailmankongressi perustettiin Genevessä 1930-luvulla natsismin nousun takia, ja se varoitti ensimmäisenä järjestönä liittoutuneita natsien "lopullisesta ratkaisusta" vuonna 1942. Nyt järjestö suojelee juutalaisten turvallisuutta ja oikeuksia sekä tekee yhteistyötä hallitusten ja muiden viranomaisten kanssa. Sen päämaja on New Yorkissa Yhdysvalloissa.

Israelin poliisi otti Kontulan kiinni maanantaina, kun hän oli pyrkimässä Gazaan osoittamaan mieltään kansainvälisen aktivistiryhmän mukana.

Kontula kertoi tiedotteessa, että hänen ja muun aktivistiryhmän tarkoituksena oli protestoida Gazan saartoa ja sen aiheuttamaa humanitaarista kriisiä.

Palestiinalaisalueille tekemällään matkalla ja Israelin viranomaisten estämällä mielenilmauksella hän sanoo halunneensa kiinnittää huomion myös siihen, miten Suomi tukee aseostoillaan Gazaa ympäröivää muuria Länsirannalla ja ihmisoikeusloukkauksia Gazassa.

Hän vaatii Suomea lopettamaan asekaupan israelilaisten yhtiöiden kanssa.

Israel on saartanut Gazan aluetta vuodesta 2007 lähtien. Myös Egypti osallistuu saartoon.

Käytännössä saarto rajoittaa ihmisten liikkumista Gazan ja Israelin välillä sekä ulkomaisten tuotteiden vientiä Gazaan, mikä on aiheuttanut Gazassa pulaa muun muassa elintarvikkeista. Myös Gazan talous on romahtanut siirron myötä.

Muun muassa useat ihmisoikeusjärjestöt pitävät Gazan saartoa kansainvälisen oikeuden vastaisena.

Kontula vapautettiin yli kymmenen tuntia kestäneen kiinnioton jälkeen maanantai-iltana paikallista aikaa.

Aktivistiryhmän oli Kontulan mukaan määrä järjestää mielenosoitus Gazan rajalla. Poliisi otti aktivistit kiinni hieman Gazan rajan ulkopuolella.

Kontula kertoi tiistaina Lännen Medialle, että häntä yritettiin painostaa kirjoittamaan lausunto, jossa hän olisi hyväksynyt itseensä kohdistuneet epäilyt muun muassa tutkinnan häiritsemisestä ja yleisen turvallisuuden vaarantamisesta.

Hän ei suostunut allekirjoittamaan lausuntoa, jota ei pitänyt todenmukaisena. Lausunto oli hepreankielinen.

Paikalliset poliisit käyttäytyivät asiallisesti ja ystävällisesti, Kontula sanoi.

Hän kertoo aktivistiryhmässä olleen kaikkiaan viisi ihmistä. Hänellä ei ole lupaa kertoa, mitä kansallisuutta neljä muuta aktivistia edustivat. Kontula oli ainoa suomalainen.