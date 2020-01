Huonekalujätti Ikea pyytää asiakkaitaan lopettamaan Troligtvis-retkimukien käytön ja palauttamaan ne myymälään. Uusien testitulosten mukaan retkimukista saattaa siirtyä määritetyt raja-arvot ylittävä määrä dibutyyliftalaattia. Ikea on kieltänyt kaikkien ftalaattien käytön elintarviketuotteiden kanssa kosketuksissa olevissa tuotteissa, joten tuote on asetettu myyntikieltoon jo tutkintavaiheessa.

Pois vedettävissä mukeissa on merkintä Made in India ja ne ovat olleet myynnissä vuoden 2019 lokakuusta lähtien. Välittömän terveyshaitan riski on Ikean mukaan kuitenkin erittäin matala.