Nenäsumute, Norjan-malli ja rahansiirtojen esto – rahapeliriippuvuutta voidaan kenties torjua uusilla konsteilla

Ilari Tapio

Veikkauksella ja Alkolla on paljon yhteistä. Kummankin toiminta perustuu yksinoikeuteen ja kumpikin poikii valtiolle varoja. Molemmat tuottavat kansalaisille nautintoja mutta myös merkittäviä riippuvuuksia ja haittoja, joilla on laajoja yhteiskunnallisiakin vaikutuksia.

Lisäksi sekä Alkolla että Veikkauksella on laillisia ja laittomia kilpailijoita. Edellisellä niitä ovat muun muassa "viinaralli" ulkomailta sekä laajasti ajateltuna kaikki laiton päihdekauppa.

Rahapelimaailma on puolestaan mullistunut niistä ajoista, kun pelaaminen tarkoitti lauantai-illan lottoa, Englannin jalkapalloliigan tulosten veikkaamista, raviradan toto-jonoa tai yksikätistä rosvoa ja pajatsoa baarin nurkassa.

– Tarjonta on lisääntynyt todella paljon, sanoo erityisasiantuntija Mari Pajula sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

– Siitä on tullut aikaisempaa kansainvälisempää ja nopeatempoisempaa. Samalla riskit ovat kasvaneet. Pelaaminen on siirtynyt entistä enemmän sähköiseen ympäristöön, jossa laittomat pelintarjoajat toimivat. Esimerkiksi tarjonnaltaan laaja mobiilipelaaminen on mahdollista 24/7.

Torjuntaan aikaisempaa enemmän varoja

STM julkaisi tänään painopisteitä, joilla se edistää rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa vuosina 2020-2023. Samalla asialla on alkaneen vuoden osalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), jolle STM on osoittanut ongelmien lainmukaisen seurannan ja tutkinnan.

Tarkoitukseen käytetään seuraavien neljän vuoden aikana edellisvuosia enemmän rahaa. STM on linjannut, että toiminnan kokonaiskulut voivat enimmillään nousta 5 miljoonaan euroon vuodessa. Tänä vuonna katto on 3 miljoonaa euroa.

Satsaus on merkittävä, sillä vuosina 2016-2019 maksimisumma oli 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä ei käytetty aivan täysimääräisesti.

– Isompaa rahamäärää hyödynnetään hyvin harkitusti muun muassa tutkimukseen sekä ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen. Mari Pajula painottaa.

– Tämä on hyvin laaja ja moniulotteinen ongelmakenttä.

Voidaanko rahansiirtoja estää?

Mari Pajula muistuttaa, että esimerkiksi kansainvälisen mobiilipelaamisen ongelmia ei ratkaista vain arpajaislain 52. pykälän puitteissa.

– Laki kuitenkin uudistuu. Yksi potentiaalinen keino uudistuksen yhteydessä voisi olla rahansiirtojen estäminen, mutta mitään linjauksia sen suhteen ei ole olemassa.

– Nyt haittoja on mahdollista torjua muun muassa tuki- ja hoitopalveluilla digikanavassa.

Nopeatempoisuus lisää nettipelaamisen koukuttavuutta ja addiktioriskiä. Muita vahvasti vaikuttavia tekijöitä ovat pelien saatavuus ja rajoitteiden puute.

Nyt Veikkaus on laajentamassa tunnistautumispakkoa ja vähentämässä hajasijoitettujen peliautomaattien määrää jo tänä vuonna noin 3 500:llä.

– Olennaista on myös, missä ja millaisia automaatit ovat. Ongelmia voitaisiin vähentää esimerkiksi ominaisuudella, jonka avulla pelaaja voi itse asettaa itselleen joko täyskiellon tai pelirajoituksia, Pajula toteaa.

Norjan-malli on yksi vaihtoehto. Siellä pelikoneet poistettiin vuosituhannen vaihteen jälkeen kokonaan ja palautettiin sitten harkitusti osittain. Niihin tuli tunnistautumispakko ja tappiorajoittimia.

Onko nenäsumutteesta apua?

Myös lääkehoito voi tulla kyseeseen. THL:n tutkimushankkeessa selviää tänä vuonna, onko lääkkeestä muun hoidon tukena apua rahapeliriippuvuuteen.

– Se on koko maailmassa aika lailla uraauurtava tutkimus, Mari Pajula sanoo.

Kyse on huumehoidoissa käytetystä naloksonista. Oletuksena on, että se juuri ennen pelaamista otettuna nenäsumutteena se taltuttaa pelihimon.