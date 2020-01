Mies kadonnut Noormarkussa, poliisi pyytää havaintoja tiistaina alueella liikkuneilta

Porin Noormarkussa on kadonnut tiistaina 7. tammikuuta kello 7 jälkeen vuonna 1990 syntynyt paikkakuntalainen mies. Kadonnut mies on raamikas, noin 180 cm pitkä, noin 95 kg ja kalju. Päälaella hänellä on suurehko havaittavissa oleva luomi. Kadonneella on jalassa todennäköisesti varrelliset vaaleanruskeat talvikengät.

Poliisi pyytää samana päivänä Noormarkussa Vanhan sahan tien, Kyläjärven rannan ja Vanhansahankosken alueella liikkuneita ihmisiä ilmoittamaan, jos ovat nähneet tuntomerkkeihin sopivan henkilön. Havaintoja tehneitä pyydetään ottamaan yhteyttä Porin poliisiin puhelinnumeroon 050 456 4963.