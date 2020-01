Ylen kannatusmittaus: Pääministerin vaihto käänsi Sdp:n ja keskustan kannatukset nousuun

Ylen Taloustutkimuksella joulu-tammikuun aikana teettämän puoluekannatuskyselyn mukaan perussuomalaiset ovat yhä Suomen suosituin puolue.

Puolueen kannatuksen kasvu on kuitenkin pysähtynyt kannatuksen ollessa marraskuisessa reilussa 24 prosentissa. Toiseksi suurimpana puolueena on kokoomus, jonka kannatus on noussut kevään eduskuntavaalien jälkeen 17 prosentista reiluun 19 prosenttiin. Marraskuusta kokoomuksen kannatus on kasvanut 0,7 prosentilla.

Itsenäisyyspäivän jälkeen pääministerin tehtävään astunut Sanna Marin on saanut Sdp:n kannatuksen kääntymään nousuun. Puheenjohtaja Antti Rinteen yhä johtaman puolueen kannatus on noussut 1,7 prosenttia marraskuulta, ollen nyt 14,9 prosenttia.

Syyskuussa keskustan puheenjohtajaksi valittu Katri Kulmuni sai myös puolueensa kannatuksen kääntymään nousuun sen jälkeen, kun kannatus hipoi enää kymmentä prosenttia. Keskustan kannatus on tuoreimmassa mittauksessa 12 prosenttia.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoo Ylelle, että sekä Sdp että keskusta ovat voittaneet puolelleen takaisin vanhoja kannattajiaan.

Kovimmassa pudotuksessa on vihreiden kannatus. Kannatus on laskenut 1,9 prosenttia marraskuulta. Taloustutkimuksen mukaan puolue on menettänyt kannattajiaan sekä hallituskumppaneilleen Sdp:lle ja vasemmistolle, mutta myös oppositiopuolue kokoomukselle.

Vihreiden kannatuksen laskua saattaa selittää ulkoministeri Pekka Haaviston ympärillä käyty keskustelu suunnitelmista Syyrian al-Holin leirin naisten ja lasten Suomeen tuomiseksi.

Kyselyssä vasemmistoa kertoi äänestävänsä 8,1 prosenttia suomalaisista ja Rkp:tä 3,9 prosenttia. Puolueiden kannatukset pysyivät pitkälti edellisen mittauksen tasolla.

Kristillisdemokraattien kannatus laski tuoreessa mittauksessa 1,7 prosentilla, pudottaen Kd:n kannatuksen reiluun kahteen prosentiin.

Liike Nyt keräsi mittauksessa 1,4 prosentin kannatuksen.

Taloustutkimus haastetteli tutkimukseen 1461 suomalaista 9.12.2019 ja 8.1.2020 välisenä aikana.