Kansanedustaja Mikko Kärnä haluaa tupakka-askeista tutut varoitustarrat ultraprosessoituihin ruokiin

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii päivittäistavarakaupoissa myytäviin ultraprosessoituun eli teollisesti pitkälle prosessoituihin ruokiin varoitustarroja tupakka-askien tapaan.

Ultraprosessoitua ruokaa ovat tavallisesti esimerkiksi jäätelö, valmisruuat, tehdasvalmisteiset keksit, kakut, piirakat ja pasteijat.

– Tutkimukset osoittavat selkeästi, että ultraprosessoitu ruoka lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä. Prosessoitu ruoka saa ihmisen syömään yli oman energiantarpeensa ja aiheuttaa tätä kautta monia ongelmia, kuten ylipainoa. Lisäksi ne lisäävät sydänsairauksien ja syövän riskiä. Ultraprosessoidut ruuat sisältävät paljon sokeria, suolaa, rasvaa ja öljyä. Niille on leimallista runsas määrä keinotekoisia makuaineita, väriaineita, makeutusaineita ja emulgointiaineita. Kuluttajien tietoisuuden parantamiseksi olisi paikallaan, että näiden ruokien terveyshaitoista varoitetaan avoimesti niiden pakkauksissa.

Kärnä haluaa nostaa esiin ultraprosessoiduista ruuista esimerkiksi erilaiset lihaa jäljittelevät kasvistuotteet.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tällaiset tuotteet sisältävät usein epäeettistä ja epäterveellistä kookosrasvaa, runsaasti suolaa, erilaisia stabilointiaineita ja glukoosisiirappia. Tuotteiden pohjana käytetyn kasvin, kuten vaikkapa herneen, proteiini eristetään ja tällöin herneen terveelliset kuidut häviävät lopputuotteesta. Tällainen ruoka on todistetusti terveydelle haitallista ja siitä on ehdottomasti syytä informoida kuluttajaa. Mitä tahansa ruokavaliota noudattavan ihmisen tulee tietää, onko hänen ostamansa tuote terveellinen vai epäterveellinen. Liian harva tietää nykyään ultraprosessoitujen ruokien haitoista ja tämä tilanne on saatava muuttumaan.

Kärnä aikoo laatia asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja selvittää tämän jälkeen, tuleeko asiasta tehdä lakialoite vai eteneekö se hallituksen toimenpitein.