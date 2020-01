Syyttäjä ei hae muutosta käräjäoikeuden päätökseen, joka on nyt lainvoimainen: Aamulehden päätoimittajan rekrytoinnissa ei ollut työsyrjintää

Hyvä kun järjen valo on valaissut syyttäjän.

Hyvå, että järjen valo on saavuttanut syyttäjän. Koko oikeusprosessi oli täysin turha, no paloihan siihen toki veroéuroja muhkea summa. On täysin käsittämätöntä jos yritys ei itse saa päättää kenet valitsee. Se kummastuttaa, että "syrjityksi" joutunut on nyt paljon haltijana, hän pystyy nykyisessä virassaan vaikuttamaan miten, milloin ja mitä valtio kertoo kansalaisille. Toki sen ymmärrän, että työnantajaa pitää varmuuden vuoksi kurnuttaa käräjillä. Kun Telanne oli edellisen kerran vastaamassa päätöksistään niin silloin oli vastassa voimat jolle ei ole oikeudenmukaisuuden kanssa mitään tekemistä Oikeus ei huomioinut sitä, että myös konsernin lehti Pohjois-Suomessa pitää toimia kannattavasti. Sillä on tuloksen teon kannalta iso merkitys tilaajamääriin kuka on lehden päätoimittajana. Tätä ei aikanaan oikeus ymmärtänyt.

